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Гости Московской биеннале увидят композиции из запахов и арт-объект о загрязнении планеты

Культура
21 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Художница Сиссель Толаас представляет серию запахов, которые ассоциируются с историческими событиями второй половины XX века

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Основной проект 7-й Московской международной биеннале современного искусства "Заоблачные леса" представит в Новой Третьяковке видеопроекты о загрязнении воды, а также композиции, созданные на основе запахов со всего мира. Об этом в интервью ТАСС сообщила куратор основного проекта, арт директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава.

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"Для выставки я выбрала тех, кто в своих работах приносил свежий взгляд на новые технологии, при этом не забывая о культурных корнях. Примером таких проектов могут служить композиции из запахов, которые создала Сиссель Толаас и работы видеохудожника из Великобритании Сюзанн Шуппли", - сказала Хасегава.

Художница и химик по образованию Сиссель Толаас берет запахи из различных мест, перерабатывает их, а потом составляет из них экспозицию. На биеннале она представляет серию запахов, ассоциирующихся с историческими событиями второй половины ХХ века. Среди них: запах запуска Спутника на орбиту и полета Гагарина в космос. Сюзанн Шуппли с помощью видео делает акцент на проблемах экологии, а именно - загрязнении океанов и морей.

В процессе подготовки биеннале куратор познакомилась более чем с 600 работами русских художников, но только девять российских авторов и творческих объединений вошли в основной проект.

"От многих я не ожидала такой смелости. Например, Миша Толмачев снимает засекреченные объекты: военные полигоны, правительственные площадки, наблюдение за которыми могут вести только дроны. Это смелый подход", - отметила Хасегава.

7-я Московская Международная биеннале современного искусства продлится до 18 января 2018 года. Помимо Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу, где проходит основная программа "Заоблачные леса", в Москве открыты 73 выставки параллельной программы.

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