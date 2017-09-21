Театр "Модерн" откроет юбилейный сезон постановкой "О дивный новый мир"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Театр "Модерн" под руководством Юрия Грымова 28 сентября откроет 30-й сезон постановкой по мировому бестселлеру Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", сообщил в четверг ТАСС его художественный руководитель.

Грымов отметил, что "Модерн" стал первым русским театром, получившим права на постановку этого произведения.

"О дивный новый мир" - популярное произведение Хаксли, на него люди охотятся. Мы обратились к правообладателям, я рассказал свою режиссерскую концепцию постановки. Это очень важный момент: вы не можете просто купить права на инсценировку без разъяснения концепции, переписка с правообладателем заняла полгода, параллельно шли репетиции. К моменту премьеры нам передали права", - поделился Грымов.

По его словам, постановка рассказывает о мире XXI века, который "практически ничего не изобрел, но изо всех сил пытается убедить сам себя, что он становится лучше, умнее и так далее". "Театр - это высказывание. И зритель имеет полное право не согласиться с тем, что он увидел. Но я уверен, что никто не сможет остаться равнодушным к этой постановке", - добавил режиссер.

Грымов отметил, что в спектакле задействована вся труппа театра - 32 человека. Среди них - заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова, заслуженная артистка России Елена Стародуб, заслуженный артист России Игорь Яцко.

"О дивный новый мир" рассказывает о генетически программируемом "обществе потребления". Перед зрителями разворачивается рассказ о цивилизации, где у людей убивают чувство любви, нет материнских и отцовских чувств, а дети выращиваются искусственным путем в бутылях на специальных заводах - инкубаториях. Искусством, наукой и глубокими чувствами здесь пожертвовали ради стабильности, но главный герой Дикарь не согласен жить по этим правилам. Он хочет свободы - свободы любить, свободы испытывать душевную боль, свободы греха и свободы раскаяния.

Премьера спектакля состоялась 23 мая 2017 года.