Фестиваль современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva объявил программу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva, который станет уже пятым по счету, пройдет с 12 по 19 ноября в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, в четверг возглавляемый знаменитой балериной смотр объявил свою программу.

"В нынешнем году фестиваль CONTEXT. Diana Vishneva пройдет уже в пятый раз, и это будет, если можно так выразиться, наш первый юбилей", - отметила собеседница агентства, подчеркнув, что за время своего существования фестиваль завоевал большую популярность.

По ее словам, программа предстоящего смотра включила ряд ключевых событий, а также несколько выступлений основательницы фестиваля Дианы Вишневой, которая, в частности, выступит в главной партии в "Балетах Стравинского" в постановке Пермского театра оперы и балета.

"Задача нашего фестиваля - вписать Россию в контекст мировой современной хореографии и показать лучшее, что на сегодняшний день есть в мировом искусстве современного танца", - процитировали в пресс-службе фестиваля народную артистку РФ Диану Вишневу.

Основными событиями этого года станут спектакль FAR в исполнении Company Wayne McGregor британского хореографа Уэйна Макгрегора, мировая премьера Asunder в хореографии Гойо Монтеро от Пермского театра оперы и балета, а также российская премьера балета "Нижинский" от Gauthier Dance из Штутгарта - команды хореографа Эрика Готье.

"В программе смотра будут представлены постановки Ханса ван Манена, Сиди Ларби Шеркауи, Джастина Пека и других ведущих мастеров мировой современной хореографии. А в числе исполнителей значатся громкие имена Алессандры Ферри, Дрю Джейкоби, Жаннет Дельгадо", - проинформировали в пресс-службе фестиваля.

Завершится CONTEXT. Diana Vishneva торжественным гала в Мариинском театре, где зрители увидят российскую премьеру "Фортепианного концерта №1", поставленного в Национальном балете Нидерландов одним из крупнейших российских хореографов-неоклассиков Алексеем Ратманским на музыку Дмитрия Шостаковича.