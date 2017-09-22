Итальянский посол вручил орден балетмейстеру Васильеву за укрепление культурных связей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини вручил в пятницу Орден звезды Италии класса "Командор" балетмейстеру, Народному артисту СССР Владимиру Васильеву.

"Хочется вручить вам награду, которую вы заслуживаете, за вклад огромного значения в углубление культурных связей между РФ и Италией, особенно в балете, - сказал дипломат. - Для меня это искренняя честь и удовольствие".

По его мнению, Васильев "настоящая легенда танца". "Он не только 30 лет был представителем Большого театра, но еще и потрясающим новатором в танцах, - отметил Рагальини. - Его артистическая страсть позволила придать новое очертание мужскому танцу ХХ века".

В ответ на это Васильев сказал: "Эти полвека моей любви к Италии, полвека таких связей, таких уз, которые разрушить невозможно было бы ничем". "Хотел бы разделить эту награду с теми людьми, чья жизнь стала частью моей", - добавил он.