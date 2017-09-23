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Эрмитаж проведет международный фестиваль, посвященный европейскому путешествию Петра I

Культура
23 сентября, 9:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, сентября. /ТАСС

Для посетителей создана интерактивная зона и подготовлены мастер-классы и языковые курсы, организованные представителями 18 стран

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж проведет в субботу III международный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже", который в этом году будет посвящен Году экологии и 300-летию второго большого европейского путешествия Петра I.

"Совершить путешествие на 300 лет назад позволит интерактивная зона "Европа глазами Петра I", подготовленная службой волонтеров Государственного Эрмитажа. Посетители смогут принять участие в многочисленных играх, викторинах, конкурсах, мастер-классах, театральных постановках, придворных танцах XVIII века и сфотографироваться на фоне изображения Большой коронационной кареты Петра I", - рассказали в пресс-службе музея.

Эрмитаж организует фестиваль совместно с представительством Европейского союза в России при участии генеральных консульств и культурных институтов стран ЕС. Представители 18 стран-участниц помогают подготовить творческие занятия для гостей, среди которых будут петербуржцы и туристы, организуют лекции и встречи, языковые уроки, выставки, кинопоказы и музыкальные выступления. Для юных посетителей подготовлены мастер-классы по росписи кипрских ваз, финскому кружевоплетению и раскрашиванию латвийских национальных узоров.

Фестиваль проходит под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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