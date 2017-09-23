Эрмитаж проведет международный фестиваль, посвященный европейскому путешествию Петра I

Елфутина стала девятой на ЧМ мира по парусному спорту в классе RS:XСпорт 23 сентября, 10:19
Смертин: статья с оскорблением футболиста "Балтики" Себаи - неудачная провокацияСпорт 23 сентября, 10:07
Гросс надеется, что Олимпиада-2018 даст много поводов порадоваться за российский биатлонСпорт 23 сентября, 10:04
Сборная США планирует принять участие в ОИ-2018 в ПхенчханеСпорт 23 сентября, 10:00
Возняцки сыграет с Павлюченковой в финале теннисного турнира WTA в ТокиоСпорт 23 сентября, 9:57
Гросс: за Шипулина перед ОИ-2018 не стоит волноваться, у него все идет по плануСпорт 23 сентября, 9:13
Силуанов: состояние экономики дает основания в ближайшее время повысить рейтинг страныЭкономика и бизнес 23 сентября, 9:05
Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в ТокиоСпорт 23 сентября, 8:24
Мацуев с нетерпением ждет премьеру балета Серебренникова "Нуреев"Культура 23 сентября, 8:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж проведет в субботу III международный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже", который в этом году будет посвящен Году экологии и 300-летию второго большого европейского путешествия Петра I.
"Совершить путешествие на 300 лет назад позволит интерактивная зона "Европа глазами Петра I", подготовленная службой волонтеров Государственного Эрмитажа. Посетители смогут принять участие в многочисленных играх, викторинах, конкурсах, мастер-классах, театральных постановках, придворных танцах XVIII века и сфотографироваться на фоне изображения Большой коронационной кареты Петра I", - рассказали в пресс-службе музея.
Эрмитаж организует фестиваль совместно с представительством Европейского союза в России при участии генеральных консульств и культурных институтов стран ЕС. Представители 18 стран-участниц помогают подготовить творческие занятия для гостей, среди которых будут петербуржцы и туристы, организуют лекции и встречи, языковые уроки, выставки, кинопоказы и музыкальные выступления. Для юных посетителей подготовлены мастер-классы по росписи кипрских ваз, финскому кружевоплетению и раскрашиванию латвийских национальных узоров.
Фестиваль проходит под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума.