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Режиссер Мартин Скорсезе впервые запустит онлайн-курс по кинематографии

Культура
23 сентября, 10:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Курс из 20 лекций обойдется желающим в $90

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Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Кинорежиссер Мартин Скорсезе намерен попробовать себя в преподавании в режиме онлайн - он будет читать лекции по кинематографии. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.

По его данным, режиссер планирует приступить к онлайн-урокам уже в начале 2018 года при помощи интернет-площадки MasterClass. Курс видеоуроков Скорсезе обойдется желающим в $90, за которые им будет предоставлен неограниченный доступ к 20 лекциям. Предварительная запись открыта с 22 сентября.

Скорсезе будет подробно разбирать собственные киноленты и рассказывать слушателям о своем подходе к съемкам. В частности, режиссер поведает о том, как нужно строить повествование в фильме, поделится секретами монтажа и взаимодействия с актерами во время съемок.

Те, кто заплатит за курс лекций, получат возможность загрузить дополнительные материалы и краткое изложение каждого видеоурока. Кроме того, каждый сможет записать видео с вопросом к режиссеру, на некоторые из которых он позднее ответит.

"Я в восторге от этого проекта, потому что он дает мне возможность поделиться своим вдохновением, опытом, практиками. Это не будет чем-то вроде клише для создания фильмов, но даст ориентиры молодым людям, которые находятся в поиске своего пути", - говорится в заявлении Скорсезе, которое приводит издание.

Среди самых известных работ Скорсезе - "Таксист" (Taxi Driver, 1976), "Славные парни" (Goodfellas, 1990), "Авиатор" (The Aviator, 2004), "Остров проклятых" (Shutter Island, 2010), а также кинолента "Отступники" (The Departed, 2006), которая принесла ему премию "Оскар" в номинации "Лучший режиссер".

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