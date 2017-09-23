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Грузия проводила в последний путь Зураба Соткилаву

Культура
23 сентября, 15:21 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 23, сентября. /ТАСС

Народного артиста Грузии и СССР похоронили на Сабурталинском кладбище в Тбилиси

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТБИЛИСИ, 23 сентября. /ТАСС/. Общественность Грузии, деятели культуры, политики и рядовые граждане страны проводили в субботу в последний путь известного тенора, народного артиста Грузии и СССР Зураба Соткилаву. Церемония прощания с ним прошла в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили, где певец начинал свой творческий путь.

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Зураб Соткилава

Биография Зураба Соткилавы

Проститься с ним пришли тысячи жителей Тбилиси и других городов страны, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, члены правительства, депутаты парламента.

"Зураб Соткилава был не только прославленным тенором мирового класса, но и выдающейся личностью", - заявил министр культуры страны Михаил Георгадзе. "Соткилава навсегда вошел в историю грузинской и мировой культуры, его смерть - большая потеря для Грузии", - отметил он. "Зураб Соткилава создал целую эпоху в оперном искусстве", - сказал профессор Тбилисской консерватории Темур Элиава.

В субботу певец был похоронен в Тбилиси, на Сабурталинском кладбище.

Соткилава умер в Москве 18 сентября на 81-м году жизни, церемония прощания с ним прошла 20 сентября, в Большом театре. В ночь на 21 сентября его тело было доставлено в Грузию, где певец завещал себя похоронить.

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