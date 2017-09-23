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Голодец: фестиваль "Мариинский - Владикавказ" поможет становлению талантов на Кавказе

Культура
23 сентября, 20:54 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, сентября. /ТАСС

Фестиваль открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ" поможет становлению новых талантов и поможет сформировать новую музыкальную культуру. Такое мнение выразила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в вступительном слове на открытии фестиваля во Владикавказе.

"В России много регионов, где проходят фестивали Мариинского театра, и сегодня мы с вами являемся свидетелями зарождения этих прекрасных традиций на Северном Кавказе. Это будет прекрасным подспорьем для региона по становлению новых талантов. Все, что есть сегодня в нашей культуре, будет доступным для Кавказа. <…> Надеюсь, фестиваль поможет становлению новых талантов, будет сформирована новая музыкальная культура", - сказала она, отметив присутствие в зале всех глав регионов Северного Кавказа.

Она также выразила уверенность, что фестиваль проводится "во имя живущих сегодня и новых, будущих поколений".

С 23 по 29 сентября Владикавказ принимает первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ". Фестиваль открылся в субботу выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева.

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