Большой театр посвятил первую премьеру 242-го сезона детям

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) адресует первую премьеру 242-сезона юным зрителям. В воскресенье на Новой сцене Большого театра в 14:00 мск состоится театрализованный концерт, объединивший "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена и "зоологическую фантазию" Камиля Сен-Санса "Карнавал животных". Все билеты на это представление для детей полностью распроданы, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра.

В субботу в ГАБТ прошла генеральная репетиция концерта для детей, перед началом которой выступил музыкальный руководитель - главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.

"У нас сегодня торжественный день, - сказал маэстро. - Мы первый раз показываем новый спектакль для детей, который построен вокруг музыки двух выдающихся композиторов - Бриттена и Сен-Санса". По словам Сохиева, создатели проекта - режиссер Алексей Франдетти, дирижер Антон Гришанин, художники Тимофей Рябушинский, Айвар Салихов, Ян Калнберзин и Евгений Афонин - "нашли интересные ходы, чтобы увлечь детей этой замечательной музыкой, которая поможет воспитать будущее поколение зрителей Большого театра".

"Проверял на пятилетнем сыне"

О работе над спектаклем рассказал режиссер Алексей Франдетти. "Сами эти названия - "Карнавал животных" Сен-Санса и "Путеводитель по оркестру" Бриттена мне предложил Большой театр где-то весной, - сообщил Франдетти. - Поэтому нам пришлось быстро и активно работать, чтобы воплотить то, что мы хотим".

"Наша постановка обращена к самым юным зрителям, и мы решили поработать с видеопроекцией, которая стала неотъемлемой частью спектакля", - пояснил режиссер.

"Нам хотелось, чтобы мы разговаривали с детьми на сегодняшнем, понятном им языке, - продолжил Франдетти. - Я очень многое проверял на своем пятилетнем сыне - Марке. Понятно, что ребенка сегодня очень тяжело оторвать от айпада и заставить слушать хорошую музыку хорошего композитора, и мы пошли через путь компьютерной графики, которая взаимодействует непосредственно со зрителем".

Франдетти сообщил, что в постановке, кроме симфонического оркестра, заняты также драматические артисты: взрослые и маленькие.

"Для меня очень важно, чтобы ребенок, только войдя в помещение зрительного зала, сразу попадал в особую атмосферу, в такой "волшебный чердак", на котором что-то происходит. Мне бы хотелось, чтобы после того, как маленький зритель выйдет из театра, его можно было вернуть. Чтобы ему было интересно", - определил режиссер главную задачу спектакля, объединившего "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена и "зоологическую фантазию" Камиля Сен-Санса "Карнавал животных".

"Путеводитель по оркестру"

"Путеводитель по оркестру" создавался английским композитором Бенджамином Бриттеном (1913-1976) с просветительской целью. Музыка была заказана британским министерством образования к образовательному фильму "Инструменты оркестра" Джеймса Мьюира Мэтисона, впервые показанному в 1946 году. Но премьера "Путеводителя" на концертной эстраде она состоялась шестью неделями раньше.

Готовя партитуру к изданию, Бриттен предусмотрел разные варианты его исполнения, снабдив и разными названиями - "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" и "Вариации и фуга на тему Перселла". С тех пор сочинение живет под двойным именем.

"Карнавал животных"

Что касается "Карнавала животных", то его автор - французский композитор Камиль Сен-Санс (1835-1921) обозначил свое сочинение как "большую зоологическую фантазию". Премьера состоялась 9 марта 1886 года в так называемый "жирный вторник" - последний день карнавала перед началом Великого поста - в дружеском кругу.

Четырнадцать пьес сюиты представляют собой небольшую "энциклопедию музыкальной пародии", полную юмора и мягкой иронии. Музыкальные номера выстроены по принципу контраста: Вступление и королевский марш льва, Куры и петухи, Антилопы, Черепахи, Слон, Кенгуру, Персонажи с длинными ушами, Кукушка в глубине леса, Птичник, Пианисты, Ископаемые, Аквариум, Лебедь, Финал.

Особняком среди пародий и "масок" карнавала держится "Лебедь". Только эту пьесу из всей сюиты автор позволил исполнять публично. Наибольшую известность получил балетный номер "Умирающий лебедь", поставленный на эту музыку известным хореографом Михаилом Фокиным для великой балерины Анны Павловой. На остальные пьесы Сен-Санс наложил строгий запрет, не разрешая ни издавать, ни исполнять их.

Композитор сделал только одно исключение. Известно, что "Карнавал животных" исполнялся через два месяца после дружеской премьеры - 2 апреля 1886 года сочинение прозвучало в салоне прославленной певицы Полины Виардо специально для Ференца Листа, друга и покровителя Сен-Санса.

Широкой публике "большая зоологическая фантазия" стала доступной лишь в 1921 году: в своем завещании композитор наконец дал согласие на публикацию всей сюиты. С тех пор "Карнавал животных" торжественно шествует по миру, войдя в число наиболее часто исполняемых произведений Сен-Санса.