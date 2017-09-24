Гергиев и Мацуев представили юных музыкантов на фестивале во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Юные музыканты Северного Кавказа выступили на одной сцене с маэстро Валерием Гергиевым и пианистом Денисом Мацуевым в рамках первого международного кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии.

"Вместе с Денисом Мацуевым мы будем представлять вам ярких юных музыкантов, которые представляют все наши регионы. Для нас это особо волнительный момент, которого я очень жду. (…) Народы Северного Кавказа имеют много одаренных детей, мы должны их поддерживать и фестиваль - лучшая форма, чтобы это сделать", - сказал Гергиев, открывая вторую часть концерта фестиваля в филиале Мариинского театра во Владикавказе - Государственной академической филармонии Северной Осетии.

Среди выступающих были и музыканты из Южной Осетии. Анастасия Цховребова мастерски сыграла на фортепиано, а Таймураз Леков продемонстрировал игру на осетинской гармошке. Из Кабардино-Балкарии на фестивале выступал пианист Асхад Шогенцуков, из Карачаево-Черкесии - Иван Назаренко (фортепиано), Георгий Золоев из Северной Осетии, Марат Рамазанов из Дагестана и Сергей Давыдченко из Ставропольского края сыграли на фортепиано. Альберт Шадыжев из Ингушетии и Аминат Арсакаева из Чечни представили игру на скрипке.

Все это время Гергиев и Мацуев наблюдали за выступлениями музыкантов со сцены. Концерт также транслировался на большом экране, установленном во дворе госфилармонии.

Уверенная и блистательная игра юных музыкантов не выдавала их волнения, однако, как признался до выступления корреспонденту ТАСС 11-летний Марат Рамазанов, "переживания с каждой минутой накрывают все сильнее, представляя таких великих людей, как Гергиев и Мацуев".

"Я мечтал увидеться с Денисом Мацуевым, а сегодня моя мечта удвоится - я смогу узнать еще и его мнение о моей игре. Для меня это очень важно. Я так рад, что сегодня здесь нахожусь", - сказал Марат.

Фестиваль в регионах Северного Кавказа

После выступления юных музыкантов Денис Мацуев поделился своими впечатлениями, отметив, что был поражен талантом детей. "Сегодня удивительный вечер, я впервые в этом зале, здесь уникальная акустика. И самое главное во втором отделении концерта было показано, насколько уникален Северо-Кавказский регион и богат такими талантливыми детьми, которые играли сегодня на этой сцене. Это наша гордость, наше будущее, я честно говорю, я поражен", - сказал Мацуев.

В свою очередь Гергиев рассказал, что мечтает провести подобные фестивали и в остальных республиках Северного Кавказа для выявления талантливых детей. Он также поблагодарил вице-премьера Ольгу Голодец, которая присутствует уже в третий раз в госфилармонии Северной Осетии, Мацуева, который специально ради одного фестиваля изменил свой гастрольный график, и главу Северной Осетии Вячеслава Битарова за помощь в реконструкции филармонии.

Фестиваль пройдет до 29 сентября. Ожидается мастер-класс Валерия Гергиева и Юрия Башмета во Владикавказском колледже искусств имени В. А. Гергиева, совместный концерт Юрия Башмета и Симфонического оркестра Мариинского театра.

Также в фестивале примут участие ведущая солистка оперной труппы Мариинского театра Татьяна Сержан, лауреаты и дипломанты XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Юлия Маточкина, Евгений Ахмедов, Дмитрий Григорьев, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Завершится фестиваль двумя балетными вечерами при участии прима-балерины Мариинского театра, народной артистки России Дианы Вишневой и солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Северной Осетии Давида Залеева (28 и 29 сентября). В программе будут представлены балеты "Барышня и хулиган" Константина Боярского на музыку Дмитрия Шостаковича и "Кармен-сюита" Жоржа Бизе - Родиона Щедрина в хореографии Альберто Алонсо, показы которого посвящаются юбилею Родиона Константиновича.