Умер соул-певец Чарльз Брэдли

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполнитель в жанре соул и фанк Чарльз Брэдли скончался в субботу на 69 году жизни в США. Информация об этом появилась в Twitter певца.

"С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время", - говорится в сообщении.

It is with a heavy heart that we announce the passing of Charles Bradley. Thank you for your thoughts and prayers during this difficult time pic.twitter.com/FFqQ1K1pX5 — Charles Bradley (@Charles_Bradley) September 23, 2017

Как добавляет вещательная корпорация Би-би-си, певец длительное время страдал от рака желудка, который стал причиной его смерти.

Брэдли родился 5 ноября 1948 года. Дебютный альбом исполнителя No Time for Dreaming вышел в 2011 году, когда ему было 62 года, и стал одним из лучших альбомов года по версии журнала Rolling Stone.