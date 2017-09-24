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Умер соул-певец Чарльз Брэдли

Культура
24 сентября, 5:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Как сообщают СМИ, исполнитель долгое время страдал от рака желудка

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Чарльз Брэдли

Чарльз Брэдли

© Amy Harris/Invision/AP

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполнитель в жанре соул и фанк Чарльз Брэдли скончался в субботу на 69 году жизни в США. Информация об этом появилась в Twitter певца.

"С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время", - говорится в сообщении.

Как добавляет вещательная корпорация Би-би-си, певец длительное время страдал от рака желудка, который стал причиной его смерти.

Брэдли родился 5 ноября 1948 года. Дебютный альбом исполнителя No Time for Dreaming вышел в 2011 году, когда ему было 62 года, и стал одним из лучших альбомов года по версии журнала Rolling Stone.

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