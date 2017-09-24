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Темирканов откроет сезон Петербургской филармонии музыкой Дмитрия Шостаковича

Культура
24 сентября, 9:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Сезон стартует в канун 111-летия со дня рождения композитора

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист СССР Юрий Темирканов откроет в воскресенье 97-й сезон Большого зала филармонии концертом из произведений Дмитрия Шостаковича. Это давняя традиция старейшей концертной организации России, носящей имя крупнейшего симфониста ХХ века.

Начало сезона пройдет в канун 111-летия со дня рождения Шостаковича. В исполнении академического симфонического оркестра филармонии прозвучат Первая симфония Шостаковича и его Первый скрипичный концерт. Солистом выступит австрийский скрипач Юлиан Рахлин.

"Так получилось, что много-много лет назад в программе первого моего концерта в этом зале с заслуженным коллективом была Первая симфония Шостаковича, которую потом я много лет не дирижировал. А сегодня я посмотрел на эту партитуру немножко с улыбкой. Не то что снисходительно, нет, но все-таки чувствуется, что это писал 18-летний мальчик. Раньше я этого не понимал", - сказал Темирканов на пресс-конференции перед открытием сезона.

В течение сезона он даст в филармонии десять концертов. Два из них входят в программу международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств". На этом празднике будет отмечено 85-летие композитора Родиона Щедрина, с которым дирижера связывают давние творческие отношения.

Особым фестивальным событием обещает стать возвращение на петербургскую сцену пианиста Евгения Кисина, который даст сольный концерт и выступит с оркестром.

Главная новинка абонементной кампании - цикл "Музыка революции: два цвета времени", посвященный 100-летию Октября.

В программах этого абонемента в равной мере будут представлены "красное" и "белое" звучание революционной эпохи. Продолжится и завоевавший популярность у слушателей культурно-просветительский цикл дирижера Николая Алексеева "Диалоги об искусстве", где партнером филармонии выступает Государственный Эрмитаж.

Ближайшие гастрольные планы двух симфонических коллективов филармонии связаны с концертами в Европе. Так, оркестр Темирканова до конца года выступит в Италии, Швейцарии, Испании и Франции. Академический филармонический оркестр под руководством народного артиста СССР Александра Дмитриева в октябре совершит турне по пяти городам Великобритании, где солистами выступят ведущие британские пианисты Джон Лилл и Питер Донохоу.

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