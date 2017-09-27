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Что мы знаем о фильме "Крым"

Культура
27 сентября, 10:15 UTC+3

ТАСС рассказывает о картине, снятой журналистом и режиссером Алексеем Пимановым

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Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Крым"

Кадр из фильма "Крым"

© filmpro.ru

28 сентября в российский прокат выходит фильм "Крым" Алексея Пиманова. Как утверждают создатели ленты, она основана на реальных событиях "крымской весны".

О чем фильм?

  • В основе сюжета — история любви киевской журналистки Алены и севастопольца Саши. События фильма начинаются летом 2013 года, когда молодые люди знакомятся на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму. Однако вскоре начинается "евромайдан", и молодые люди оказываются по разные стороны баррикад. Но они еще не знают, что весной 2014 года произойдут события, которые не только отразятся на их отношениях, но и на всем их будущем.
  • Идея фильма принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу. По словам Алексея Пиманова, именно глава Минобороны предложил снять реалистичное кино про события марта 2014 года. 

Кто исполняет главные роли?

  • Главного героя сыграл 32-летний Роман Курцын. Актер наиболее известен по драме "Жажда" режиссера Дмитрия Тюрина и комедии Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Главную женскую роль исполнила Евгения Лапова, до этого снимавшаяся преимущественно в сериалах ("Универ", "Журов", "Как я встретил вашу маму"). 
  • В фильме также снялся народный артист России Борис Щербаков, актеры Алексей Комашко ("Жить"), Елена Котельникова ("Даун Хаус") и Никита Зверев ("Небесный суд"). Кроме того, в ролях второго плана были задействованы крымские артисты. 

YouTube/Официальные Трейлеры

Кто работал над фильмом?

  • Режиссером, продюсером и сценаристом фильма выступил Алексей Пиманов — известный российский журналист и телеведущий, руководитель военно-патриотического канала "Звезда". Он снял пять художественных фильмов, среди которых картины "Александровский сад", "Мужчина в моей голове", "Овечка Долли была злая и рано умерла".
  • Музыку для фильма написал композитор Олег Воляндо, работавший над такими картинами, как "Кука", "Тариф новогодний" и "Любовь прет-а-порте".
  • Фильм создан при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино.

Как проходили съемки?

  • Съемки кинокартины проходили в два этапа: сначала весной 2016 года, а затем осенью в Подмосковье, где был воссоздан облик киевского "майдана": автобусы, палаточный лагерь, баррикады. Кроме того, в реальную величину были построена арка стадиона киевского "Динамо", где проходили самые жестокие бои, и даже памятник Валерию Лобановскому. 
  • Некоторые эпизоды снимались в Санкт-Петербурге, но основная часть съемок прошла в весеннем Крыму — Феодосия, Севастополь, Симферополь и Бахчисарай.
  • В ленте задействована самая современная боевая техника: истребители, военно-транспортные самолеты, беспилотники, бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры, катера и даже большой десантный корабль. Большинство массовых сцен снималось при участии обычных жителей Севастополя.

Что думают о фильме создатели?

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Алексей Пиманов

"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"

  • Как утверждает Алексей Пиманов, картина рассказывает историю "современных Ромео и Джульетты". "У нее друга убивает снайпер на "майдане", а у него друга убивают в автобусах под Корсунем. У них у обоих погибают друзья, только с двух сторон, — как теперь им друг на друга смотреть?", — говорит режиссер.
  • Пиманов заверил, что в картине "нет ни одного плохого слова про украинцев". "Для меня враги только те, кто в Одессе людей сжигал и стоял, когда люди падали, а потом подходил и прутьями добивал по голове. Для меня они, эти люди — это нелюди", — добавляет создатель картины.
  • "Я собирался снимать совершенно другое кино как режиссер. У меня было две полнометражные комедии до этого, и я очень хорошо себя чувствовал в них... Но потому как я вошел в это кино и в сценарий, я в какой-то момент понял, что я не могу это кино не снять", — рассказал в интервью ТАСС Алексей Пиманов.

Где и когда покажут?

  • 28 сентября лента выходит в прокат в российских кинотеатрах. При этом на Украине фильм показывать не планируют. Более того, после показа трейлера "Крыма" в кинотеатрах Минска, украинское посольство направило ноту протеста в МИД Белоруссии. В свою очередь, в белорусских кинотеатрах предполагалось показать фильм в конце сентября.
  • 25 сентября Пиманов в эфире телеканала "Звезда" заявил, что фильм выйдет в прокат в Китае. Однако на какую дату намечен релиз, режиссер не уточнил.

Петр Синяев

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