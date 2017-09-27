Что мы знаем о фильме "Крым"

28 сентября в российский прокат выходит фильм "Крым" Алексея Пиманова. Как утверждают создатели ленты, она основана на реальных событиях "крымской весны".

О чем фильм?

В основе сюжета — история любви киевской журналистки Алены и севастопольца Саши. События фильма начинаются летом 2013 года, когда молодые люди знакомятся на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму. Однако вскоре начинается "евромайдан", и молодые люди оказываются по разные стороны баррикад. Но они еще не знают, что весной 2014 года произойдут события, которые не только отразятся на их отношениях, но и на всем их будущем.

Идея фильма принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу. По словам Алексея Пиманова, именно глава Минобороны предложил снять реалистичное кино про события марта 2014 года.

Кто исполняет главные роли?

Главного героя сыграл 32-летний Роман Курцын. Актер наиболее известен по драме "Жажда" режиссера Дмитрия Тюрина и комедии Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Главную женскую роль исполнила Евгения Лапова, до этого снимавшаяся преимущественно в сериалах ("Универ", "Журов", "Как я встретил вашу маму").

В фильме также снялся народный артист России Борис Щербаков, актеры Алексей Комашко ("Жить"), Елена Котельникова ("Даун Хаус") и Никита Зверев ("Небесный суд"). Кроме того, в ролях второго плана были задействованы крымские артисты.

YouTube/Официальные Трейлеры

Кто работал над фильмом?

Режиссером, продюсером и сценаристом фильма выступил Алексей Пиманов — известный российский журналист и телеведущий, руководитель военно-патриотического канала "Звезда". Он снял пять художественных фильмов, среди которых картины "Александровский сад", "Мужчина в моей голове", "Овечка Долли была злая и рано умерла".

Музыку для фильма написал композитор Олег Воляндо, работавший над такими картинами, как "Кука", "Тариф новогодний" и "Любовь прет-а-порте".

Фильм создан при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино.

Как проходили съемки?

Съемки кинокартины проходили в два этапа: сначала весной 2016 года, а затем осенью в Подмосковье, где был воссоздан облик киевского "майдана": автобусы, палаточный лагерь, баррикады. Кроме того, в реальную величину были построена арка стадиона киевского "Динамо", где проходили самые жестокие бои, и даже памятник Валерию Лобановскому.

Некоторые эпизоды снимались в Санкт-Петербурге, но основная часть съемок прошла в весеннем Крыму — Феодосия, Севастополь, Симферополь и Бахчисарай.

В ленте задействована самая современная боевая техника: истребители, военно-транспортные самолеты, беспилотники, бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры, катера и даже большой десантный корабль. Большинство массовых сцен снималось при участии обычных жителей Севастополя.

Что думают о фильме создатели?

Как утверждает Алексей Пиманов, картина рассказывает историю "современных Ромео и Джульетты". "У нее друга убивает снайпер на "майдане", а у него друга убивают в автобусах под Корсунем. У них у обоих погибают друзья, только с двух сторон, — как теперь им друг на друга смотреть?", — говорит режиссер.

Пиманов заверил, что в картине "нет ни одного плохого слова про украинцев". "Для меня враги только те, кто в Одессе людей сжигал и стоял, когда люди падали, а потом подходил и прутьями добивал по голове. Для меня они, эти люди — это нелюди", — добавляет создатель картины.

"Я собирался снимать совершенно другое кино как режиссер. У меня было две полнометражные комедии до этого, и я очень хорошо себя чувствовал в них... Но потому как я вошел в это кино и в сценарий, я в какой-то момент понял, что я не могу это кино не снять", — рассказал в интервью ТАСС Алексей Пиманов.

Где и когда покажут?

28 сентября лента выходит в прокат в российских кинотеатрах. При этом на Украине фильм показывать не планируют. Более того, после показа трейлера "Крыма" в кинотеатрах Минска, украинское посольство направило ноту протеста в МИД Белоруссии. В свою очередь, в белорусских кинотеатрах предполагалось показать фильм в конце сентября.

25 сентября Пиманов в эфире телеканала "Звезда" заявил, что фильм выйдет в прокат в Китае. Однако на какую дату намечен релиз, режиссер не уточнил.

Петр Синяев