В репертуаре фестиваля Дианы Вишневой CONTEXT впервые появится собственная постановка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Собственная постановка появится в репертуаре Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT Diana Vishneva впервые за пять лет его существования, сообщила в интервью ТАСС художественный руководитель фестиваля, народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Фестиваль пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 19 ноября.

"Впервые у нас не только выступят приглашенные зарубежные коллективы, но и будет представлена собственная постановка фестиваля, над которой работает испанский хореограф Гойо Монтеро. Это станет абсолютным продуктом CONTEXT в исполнении труппы Пермского театра, с которой я начала сотрудничать. Создание новой работы силами фестиваля является для нас особенным достижением и новым этапом", - сказала Вишнева.

По ее словам, в исполнении артистов из Перми будет представлен также вечер "Балеты Стравинского", в одном из которых - балете "Петрушка" - она сама выступит как солистка. Специально для Вишневой эту постановку воплотил в жизнь молодой петербургский хореограф Владимир Варнава, который стал первым лауреатом конкурса хореографов CONTEXT.

Из международной программы руководитель фестиваля выделила спектакль "Нижинский" Марко Гёке, которого называют лучшим хореографом Германии. Спектакль исполнят артисты танцевальной компании Эрика Готье Gauthier dance, уже выступившие на фестивале. "Мне радостно, что "Нижинского" мы привозим и в Петербург, с которым связана история этого величайшего танцовщика", - отметила Вишнева.

Особо на фестивале будет отмечено 85-летие голландского хореографа Ханса ван Манена, который стоял у истоков Нидерландского национального балета, одного из сильнейших в мире. "В этом году мы покажем еще одну знаковую работу мэтра, с которым у меня сложились очень теплые личные отношения", - сказала балерина.