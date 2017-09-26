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Международный фестиваль Jazz and Wine в Грузии соберет известных зарубежных исполнителей

Культура
26 сентября, 14:27 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла

Кроме концертов в рамках Jazz and Wine пройдет дегустация продукции грузинских виноделов, гости фестиваля смогут попробовать различные сорта вина

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ТБИЛИСИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Известных джазовых музыкантов из разных стран мира соберет в Грузии первый в стране фестиваль Jazz and Wine, который пройдет 6-7 октября этого года. Организатор мероприятия - грузинская промоутерская компания Eastern Promotion. В компании сообщили, что фестиваль станет традиционным и ежегодно будет проводиться в разных регионах страны. "Первый фестиваль было решено провести в крае Кахети, в будущем наш музыкальный форум побывает и в других регионах Грузии", - отметили в оргкомитете форума.

В течение двух дней фестиваля на площадке Jazz and Wine выступят всемирно известные музыканты: трио известного американского гитариста и певца Рауля Мидона, трио шведского пианиста и композитора Джейкоба Карлзона, басист Адам Бен Эзра из Израиля и итальянский бэнд Spaghetti Swing.

Фестиваль пройдет на территории гостиничного комплекса у озера Лопота (Телавский район).

Кроме концертов в рамках Jazz and Wine пройдет дегустация продукции грузинских виноделов, гости фестиваля смогут попробовать различные сорта вина, а известные сомелье ознакомят специалистов и любителей этого напитка с интересными фактами из истории виноделия Грузии. На протяжении всего фестиваля его гости вместе с музыкантами смогут принять участие в процессе сбора винограда в крае Кахети и его отжиме.

Грузия и вино

Вино и виноград имеют особое значение для грузинской нации. Они являются неотделимой частью культуры страны, ее наследия и идентичности. Нераздельно связана лоза и с принятием православного христианства в Грузии - святая Нина, просветительница Грузии, держала в руках крест, сплетенный из двух виноградных лоз, скрепленных волосами самой святой.

Грузия - единственная страна в мире, где вино изготовляется только из грузинских аборигенных сортов винограда и где сохранена уникальная технология изготовления вина в глиняных кувшинах квеври.

Примечательно и то, что из известных в мире около 5 тысяч сортов винограда - 500 происходят из Грузии. В их числе Саперави, Ркацители, Мцване, Хихви, Цоликоури, Цицка, Крахуна, Александроули, Оджалеши, Аладастури, Чхавели и т.д.

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