Фирма "Мелодия" выпустила записи молодого Ростроповича

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" выпустила комплект "Молодой Слава" к 90-летию со дня рождения виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича. Об этом сообщили в пресс-службе звукозаписывающей компании.

В комплекте представлены записи до 1967 года. "Это сочинения, первым исполнителем которых был Мстислав Ростропович (среди них и записанная премьера Концертной симфонии Бриттена под управлением автора - прим. ТАСС)", - подчеркнули в "Мелодии".

В сборник вошел и классический репертуар: "живые" записи "Вариаций на тему рококо" Чайковского, концертов Дворжака, Лало, Сен-Санса. Поклонникам виолончелиста будут также интересны его ансамблевые записи при участии пианиста Эмиля Гилельса, скрипача Леонида Когана и альтиста Рудольфа Баршая.

"Еще в начале 1950-х годов слава Славы Ростроповича стремительно охватила музыкальное пространство нашей страны, а спустя 10 лет его уже называли "виолончелистом №1", причисляли к крупнейшим музыкантам мира. Трудно переоценить тот факт, что именно искусство Ростроповича обусловило интерес к виолончели крупнейших композиторов СССР - Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна, Бориса Чайковского, Вайнберга и многих, многих других", - отметили в "Мелодии".