Поклонская показала депутатам обращения граждан против "Матильды"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская продемонстрировала своим коллегам в Госдуме коробки с обращениями граждан против показа фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Я бы попросила своих помощников показать, продемонстрировать, какое [их] количество. Многие не верят", - сказала она в среду на заседании межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей на тему "Духовно-нравственные ценности и гражданское общество".

"На мое имя и на имя многих депутатов Госдумы, на [имя] генерального прокурора, на [имя] министра внутренних дел, на [имя] министра культуры поступило свыше 100 тыс. обращений граждан. Вот эта коробка и еще в кабинете", - обратилась парламентарий к присутствующим, после чего ее помощники показали картонную коробку с бумагами.

"Это, чтоб все видели. Это живые люди, наши избиратели, это православные, которых в последнее время некоторые умудряются называть религиозными фанатиками", - заявила Поклонская, выразив уверенность, что "не бывает православного экстремизма".

Нужно начинать реагировать

Поклонская призвала правоохранителей вмешаться в ситуацию вокруг фильма. На заседании парламентарий продемонстрировала коллегам фильм, в котором утверждается о финансовых нарушениях, якобы допущенных в процессе работы над сценарием кинокартины. "Хотелось бы отметить необходимость более детального обращения внимания компетентных органов", - сказала Поклонская. "Люди (выступающие против показа "Матильды" - прим. ТАСС) уже показали свое отношение, свое состояние души, и это люди не те, которые настроены против власти, это те люди, которые за власть", - подчеркнула она. "Если кому-то надо преподнести этих людей, как выступающих против власти, то это искусственно делается", - считает политик.

"Только необходимо компетентным органам более глубоко вмешиваться и начинать уже реагировать", - полагает она. "Я год уже пишу генеральному прокурору, министру внутренних дел. Внесите хотя бы одно предупреждение, предостережение о недопустимости разжигания розни", - призвала парламентарий.

"Когда начали рассылать листовки о поджогах кинотеатров, это якобы какое-то "Христианское государство"... Послушайте, я с февраля месяца перепиской занималась, мне писали, что нет оснований [для реагирования]: "Ну, шлют записки эти, ну, угрожают, ничего страшного, никто же еще ничего не спалил", - отметила Поклонская. "Если бы внесли один документ реагирования, министр культуры бы никогда не выдал прокатного удостоверения", - уверена она.