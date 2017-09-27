Выборгский замок присоединился к межмузейному проекту об истории освоения Севера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Выборгский музей-заповедник подготовит в рамках межмузейного проекта "Освоение Севера - тысяча лет успеха" выставку о природе и истории Северо-Запада России и Финляндии, сообщили в среду в пресс-службе музея.

"Выборгский музей-заповедник стал участником большого межмузейного проекта "Освоение Севера: тысяча лет успеха", инициированного компанией "Норникель". Выставка "Помни о Севере…", являющаяся составной частью проекта, откроется в Выборгском замке в апреле 2018 года. Она рассказывает о природе, истории, традиционной культуре Северо-Запада России и Финляндии", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечают представители музея, тема Севера, его природных богатств, культуры, его освоения тесно связана с Выборгом, который расположен у самой границы России с Финляндией на берегу Балтийского моря. Выборг был основан шведскими рыцарями-крестоносцами в 1293 г. на месте древнего карельского поселения. "Эти земли - сокровищница народной культуры Финляндии, земля Калевалы, где вплоть до XX века жили знаменитые рунопевцы. И в современном Выборге тема исследования Севера не теряет своей актуальности", - подчеркнули в пресс-службе.

Главной темой выставки будет отражение образов Севера в художественной культуре. В экспозиции будет несколько разделов, которые познакомят с образцами меднолитой пластики Поморья, коллекцией произведений, связанных с калевальской тематикой (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, редкая книга) и творчеством известных деятелей науки и искусства - Ивана Билибина, Николая Рериха. "Принципиально, что рассказ этот будет вестись не линейно-хронологически, а сюжетно: авторы проекта хотят представить самые разные грани тысячелетней "северной истории", сохраненной в российских музеях", - сказали в пресс-службе.

В коллекции Выборгского музея широко представлены художественные ценности, связанные с историей и культурой Финляндии, вещи, поступившие от переселенцев из северных областей СССР в послевоенный период, материалы, полученные в результате международных научных и культурных контактов. Выставку дополнят экспонаты из других музеев.

Проект "Освоение Севера: тысяча лет успеха" направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов России. Проект пройдет в несколько этапов. В течение 2017-2019 гг музеи девяти регионов России будут рассказывать об истории освоения Севера, о культуре северных народов и о природе. Каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного издания, которые вместе составят своеобразную "Северную энциклопедию".