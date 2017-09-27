Мединский открыл в Третьяковской галерее выставку, посвященную революции 1917 года

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка "Некто 1917", посвященная революции 1917 года, в среду начала свою работу в Государственной Третьяковской галерее.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, открывший экспозицию, назвал каждого из представленных авторов - ярким символом России, сообщает корреспондент ТАСС с места события.
"Почти все произведения экспозиции "Некто 2017" созданы в 1917 году. Эта вставка уникальна. Каждый из представленных авторов - яркий символ России", - сказал Мединский.
Министр культуры также отметил, что в этом году во всех музеях России проходят выставки, конференции, посвященные 100-летию революции 1917 года. На выставке посетители смогут осознать восприятие событий тех лет очевидцами и сравнить его со своим отношением к революции 1917 года.
"Люди в 1917 году не чувствовали колоссального разлома, который происходил в их семьях. Сегодня это большой урок для всех нас, важный повод, глядя на события 100-летней давности, задуматься о сегодняшнем дне", - сказал министр культуры.
На выставке, которая открыта с 27 сентября 2017 года по 14 января 2018 года в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу, отобраны произведения, созданные преимущественно в 1917 году. В экспозицию вошли около 150 работ из 34 российских и зарубежных музейных и частных собраний, среди которых Центр Жоржа Помпиду, Тейт Модерн, Музей Людвига, Тель-Авивский музей искусств.