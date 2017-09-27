Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский открыл в Третьяковской галерее выставку, посвященную революции 1917 года

Культура
27 сентября, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Министр культуры добавил, что в 2017 году во всех музеях РФ проходят мероприятия, посвященные 100-летию революции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка "Некто 1917", посвященная революции 1917 года, в среду начала свою работу в Государственной Третьяковской галерее.

СПЕЦПРОЕКТ

1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

Министр культуры РФ Владимир Мединский, открывший экспозицию, назвал каждого из представленных авторов - ярким символом России, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Почти все произведения экспозиции "Некто 2017" созданы в 1917 году. Эта вставка уникальна. Каждый из представленных авторов - яркий символ России", - сказал Мединский.

Министр культуры также отметил, что в этом году во всех музеях России проходят выставки, конференции, посвященные 100-летию революции 1917 года. На выставке посетители смогут осознать восприятие событий тех лет очевидцами и сравнить его со своим отношением к революции 1917 года.

"Люди в 1917 году не чувствовали колоссального разлома, который происходил в их семьях. Сегодня это большой урок для всех нас, важный повод, глядя на события 100-летней давности, задуматься о сегодняшнем дне", - сказал министр культуры.

"Некто 1917"

На выставке, которая открыта с 27 сентября 2017 года по 14 января 2018 года в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу, отобраны произведения, созданные преимущественно в 1917 году. В экспозицию вошли около 150 работ из 34 российских и зарубежных музейных и частных собраний, среди которых Центр Жоржа Помпиду, Тейт Модерн, Музей Людвига, Тель-Авивский музей искусств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
6
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
7
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама