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На выставке в Третьяковке представлены уникальные работы Малевича и Шагала

Культура
28 сентября, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Зрители также смогут увидеть полотна Василия Кандинского, Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Юона

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Супрематические картины Казимира Малевича из трех разных музеев, а также работу Марка Шагала из Центра Жоржа Помпиду впервые в России можно увидеть на выставке "Некто 1917". Она открыта для широкого круга посетителей с 28 октября в Новой Третьяковке, сообщила ТАСС в среду вечером директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Мы долго и серьезно работали над этим проектом. Гордимся, что посетители выставки смогут увидеть на ней среди прочих картин три супрематических шедевра Кандинского, которые мы впервые привезли из музеев Лондона, Кельна и Краснодарского краевого художественного музея им Ф. А. Коваленко. Также знаковой на выставке можно считать и работу Шагала "Ворота еврейского кладбища", которая положила начало осознания еврейскими художниками в России своей национальной идентичности", - сказала Трегулова.

Революция глазами художников

Выставка "Некто 1917" не показывает реальные изображения политических событий. Здесь нет Ленина на броневике, штурма Зимнего дворца, выступлений с трибун и революционно-забастовочных серий. Несмотря на то, что художники жили во время революции, они видели ее совсем по-другому.

"Именно поэтому прийти на эту выставку так интересно", - считает министр культуры РФ Владимир Мединский. - Она дает совершенно другое представление о том, как творческой интеллигенции, элите общества представлялись события 1917 года. Никто из них даже не подозревал, что страна находится на абсолютном разломе своей судьбы. Никто из них помыслить не мог, что рухнет империя, тысячелетнее государство, что образуется новая планета. Поэтому я рекомендую прийти на эту выставку не только тем, кто интересуется живописью и историей, но и тем, кто хочет понять, что с ним происходит сегодня", - сказал Мединский на специальном показе этой выставки в Третьяковке в среду.

Разделы выставки

Выставка включает несколько разделов: "Мифы о народе", "Город и горожане", "Эпоха в лицах", "Прочь от этой реальности!", "Смутное", "Утопия нового мира", "Шагал еврейский вопрос". Всего на выставке представлено 147 работ из 34 собраний. Экспозицию завершают произведения 1919-1921 годов. Зрители смогут увидеть полотна Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Юона.

Выставка "Некто 1917" пройдет с 28 сентября 2017 года по 14 января 2018 года.

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