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Гергиев намерен наладить культурное сотрудничество на всем Кавказе

Культура
28 сентября, 4:23 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 28, сентября. /ТАСС

По словам художественного руководителя Мариинского театра, нужно преодолевать острейшие противоречия, которые возникли за 15-25 лет

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ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев планирует творческие проекты на всем Большом Кавказе. Об этом он сообщил на пресс-конференции во Владикавказе в рамках пятого дня международного Кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии.

"Сейчас речь идет о том, чтобы весь регион Большого Кавказа находил заново для себя старые связи. Поэтому и Армения, Грузия, Азербайджан и Южная Осетия, Абхазия и все республики Северного Кавказа и Ростовской области, Краснодарского края, Калмыкии и отдельные мощные города, такие как Сочи, Краснодар - все входят в круг намеченных творческих проектов", - сказал Гергиев.

"В меньшей степени нас интересует конъюнктура - с кем получше отношения, а с кем похуже. Дети Большого Кавказа могут выступать вместе на одной сцене - не важно, во Владикавказе или в Батуми, в Баку или Ереване. Надо преодолевать острейшие противоречия, которые возникли за 15-25 лет, и кому как не музыкантам это сделать. Я думаю, тут все понятно", - пояснил он.

По планам маэстро, в рамках налаживания связей в Азербайджане, Армении и Грузии будут проводиться концерты Мариинки, а также будут приглашать музыкантов оттуда. "В моих планах - вернуться и в Баку, Ереван и Тбилиси. В Грузию сложнее по естественным причинам, но я укрепляю связи там с коллегами, мы совершенно аполитичны в этом плане. <…> Точно входит в мои планы, чтобы [выступали] и замечательные грузинские ребята-пианисты и из Армении. Возьмем на себя все усилия по приглашению, оплатим дорогу, но я думаю, регионы захотят здесь сделать своеобразный жест к такому дальнейшему сотрудничеству", - заключил Валерий Гергиев.

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Гергиев, Валерий Абисалович
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