Михаил Швыдкой открыл театр "Россия" после реконструкции

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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Художественный руководитель Московского театра мюзикла (МТМ) Михаил Швыдкой торжественно открыл здание бывшего кинотеатра "Россия" после реконструкции.
В конце прошлого сезона театр объявил о переезде из ДК им. С. П. Горбунова. В июле в "России" начались ремонтные работы, спустя три месяца здание вновь распахнуло двери для посетителей. Театр мюзикла открыл новый сезон постановкой "Принцесса цирка".
После премьеры в этом сезоне Швыдкой сердечно поблагодарил всех, кто участвовал в реконструкции здания, вызвал на сцену артистов и поздравил их и зрителей с началом сезона в новом здании. "Я бесконечно счастлив, что мы здесь, на этой сцене, что у нас здесь первый спектакль, что вы наши первые замечательные зрители", - поделился Швыдкой.
В свою очередь, генеральный продюсер МТМ Давид Смелянский поделился воспоминаниями о тех шести сезонах, которые театр отыграл в ДК им. С. П. Горбунова.
"Сегодня очень радостный и волнительный день. Радостно, что мы въехали в это здание. Я благодарен той жизни, которую мы прожили, счастливые шесть сезонов в "Горбушке". Мы показали 765 спектаклей, 700 тысяч зрителей нас посмотрели", - рассказал Смелянский.
После показа спектакля "Принцесса цирка" зрители аплодировали артистам стоя.