СМИ: "Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории

Предпринимательство может спасти молодежь от безработицыСоциальная ответственность 29 сентября, 11:59
"Ъ": "Атомфлот" выбирает верфь для строительства плавучего докаТранспорт 29 сентября, 11:43
Заккироли: города-организаторы ЧМ-2018 станут образцом толерантностиСпорт 29 сентября, 11:34
Ученые призвали поддерживать языковое многообразие в школах ВеликобританииСоциальная ответственность 29 сентября, 11:29
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицахМосква 29 сентября, 11:24
Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с УайлдеромСпорт 29 сентября, 11:24
Более 800 врачей и ученых принимают участие в медицинском форуме в ГрозномОбщество 29 сентября, 11:23
Пулково сохраняет прогноз по рекордному пассажиропотоку, несмотря на проблемы "ВИМ-Авиа"Транспорт 29 сентября, 11:17
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 29 сентября, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 сентября. Фильм ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга стал лидером по сборам в истории этого жанра, преодолев отметку в $500 млн.
Об этом пишет издание Variety со ссылкой на слова главы маркетингового отдела Warner Bros. Сью Кролл.
Ранее рекордсменом среди хорроров была картина "Изгоняющий дьявола" (1973) Уильяма Фридкина, сборы которой составили $441 млн.
По словам Кролл, достичь отметки в $500 млн не слишком сложно для любого фильма, но "для фильма ужасов это войдет в историю".
По данным Variety, на 27 сентября лента собрала в американском кинопрокате $272 млн, в Великобритании и Мексике сборы составили $35 и $21 млн соответственно.