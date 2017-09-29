СМИ: "Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории

ТАСС, 29 сентября. Фильм ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга стал лидером по сборам в истории этого жанра, преодолев отметку в $500 млн.

Об этом пишет издание Variety со ссылкой на слова главы маркетингового отдела Warner Bros. Сью Кролл.

Ранее рекордсменом среди хорроров была картина "Изгоняющий дьявола" (1973) Уильяма Фридкина, сборы которой составили $441 млн.

По словам Кролл, достичь отметки в $500 млн не слишком сложно для любого фильма, но "для фильма ужасов это войдет в историю".

По данным Variety, на 27 сентября лента собрала в американском кинопрокате $272 млн, в Великобритании и Мексике сборы составили $35 и $21 млн соответственно.