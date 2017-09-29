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СМИ: "Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории

Культура
29 сентября, 10:49 UTC+3

Сборы фильма превысили отметку в $500 млн

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Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Оно"

Кадр из фильма "Оно"

© filmpro.ru

ТАСС, 29 сентября. Фильм ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга стал лидером по сборам в истории этого жанра, преодолев отметку в $500 млн.

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Об этом пишет издание Variety со ссылкой на слова главы маркетингового отдела Warner Bros. Сью Кролл.
Ранее рекордсменом среди хорроров была картина "Изгоняющий дьявола" (1973) Уильяма Фридкина, сборы которой составили $441 млн.

По словам Кролл, достичь отметки в $500 млн не слишком сложно для любого фильма, но "для фильма ужасов это войдет в историю".

По данным Variety, на 27 сентября лента собрала в американском кинопрокате $272 млн, в Великобритании и Мексике сборы составили $35 и $21 млн соответственно.

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