Вдова Солженицына приехала на мировую премьеру спектакля "Раковый корпус" во Владимир

ВЛАДИМИР, 29 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера спектакля по роману Александра Солженицына "Раковый корпус" состоялась в пятницу на сцене Владимирского академического областного театра драмы. Как сообщила журналистам приехавшая во Владимир вдова писателя Наталья Солженицына, она лично приняла участие в работе над постановкой.

"Это мировая премьера. Ранее был небольшой телефильм в Германии, мы его видели - это маленькая, скромная вещь <...> Инсценировка владимирского спектакля показалась серьезной глубокой "вспашкой", я внесла в нее небольшие правки", - сказала Солженицына.

Нобелевский лауреат по литературе Александр Солженицын (1918-2008 гг.) жил во Владимирской области и преподавал здесь в школе в поселке Мезиновский математику, а также вел факультатив по электротехнике. С 2003 года в этой школе работает краеведческий музей "Жизнь и творчество А. И. Солженицына". Вдова писателя сообщила, что накануне передала музею фотоустановку, с которой в пятидесятые годы прошлого века работал писатель.

"На данный момент в этом маленьком школьном музее больше, чем где-либо в России, подлинных документов и вещей, которые принадлежали Александру Исаевичу [Солженицыну]", - подчеркнула она.