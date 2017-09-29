Вдова Солженицына приехала на мировую премьеру спектакля "Раковый корпус" во Владимир

Российские волейболистки проиграли команде Турции в четвертьфинале чемпионата ЕвропыСпорт 29 сентября, 21:05
Быков рассказал, что Белоусова помогала ему во время швейцарского этапа хоккейной карьерыСпорт 29 сентября, 20:52
Суд отправил гендиректора "ВИМ-Авиа" под домашний арестПроисшествия 29 сентября, 20:51
Самедов: ФК "Спартак" не надо жаловаться на обилие травмСпорт 29 сентября, 20:43
КХЛ перенесла ряд домашних матчей "Куньлуня" в октябре на арены соперниковСпорт 29 сентября, 20:42
Баскетболист НБА Шрёдер арестован за нанесение побоевСпорт 29 сентября, 20:18
Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФАСпорт 29 сентября, 20:15
Глава Калмыкии заявил, что продолжает работать в обычном режимеПолитика 29 сентября, 20:14
Глава Росавиации был допрошен как свидетель по делу о хищении в "ВИМ-Авиа"Происшествия 29 сентября, 19:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 29 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера спектакля по роману Александра Солженицына "Раковый корпус" состоялась в пятницу на сцене Владимирского академического областного театра драмы. Как сообщила журналистам приехавшая во Владимир вдова писателя Наталья Солженицына, она лично приняла участие в работе над постановкой.
"Это мировая премьера. Ранее был небольшой телефильм в Германии, мы его видели - это маленькая, скромная вещь <...> Инсценировка владимирского спектакля показалась серьезной глубокой "вспашкой", я внесла в нее небольшие правки", - сказала Солженицына.
Нобелевский лауреат по литературе Александр Солженицын (1918-2008 гг.) жил во Владимирской области и преподавал здесь в школе в поселке Мезиновский математику, а также вел факультатив по электротехнике. С 2003 года в этой школе работает краеведческий музей "Жизнь и творчество А. И. Солженицына". Вдова писателя сообщила, что накануне передала музею фотоустановку, с которой в пятидесятые годы прошлого века работал писатель.
"На данный момент в этом маленьком школьном музее больше, чем где-либо в России, подлинных документов и вещей, которые принадлежали Александру Исаевичу [Солженицыну]", - подчеркнула она.