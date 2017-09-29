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За час до предпоказа "Матильды" в Сочи были проданы почти все билеты

Культура
29 сентября, 20:47 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 29, сентября. /ТАСС

Зрители выкупили 380 из почти 500 мест в трех залах

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СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Зрители за час до начала предпоказа фильма Алексея Учителя "Матильда" в кинотеатре в Сочи выкупили 380 из почти 500 мест в трех залах. Об этом сообщила ТАСС представитель кинокомплекса.

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Продажа билетов на предпремьерный показ, который в пятницу пройдет только в одном из пяти кинотеатров курорта, началась на сайте и в кассах заведения 23 сентября, в кассах - накануне. "Всего уже продано порядка 400 билетов, в том числе вип-зале 24 места из 38, есть места в двух залах, каждый рассчитан на 228 зрителей. Если будут еще желающие, откроем продажу в еще один зал на 204 места", - сказала представитель кинокомплекса.

По словам сотрудницы кинотеатра, организаторы показа надеются, что "провокаций не будет". Однако охрана торгового комплекса, где пройдет показ, заметно усилена. Сотрудники ЧОП и полиции проверяют содержимое сумок у всех посетителей. Вокруг самого здания и на подходах к нему дежурят единичные наряды в форме. Женщину, которая развернула у входа в кинозал плакат, призывающий запретить демонстрацию фильма, правоохранители вежливо попросили покинуть здание, передал корреспондент ТАСС.

Несмотря на вечер пятницы, в самом торговом центре немноголюдно. Первые зрители охотно делятся своими ожидания с встречающими их у входа представителями прессы.

"Хочу этот фильм посмотреть, интересно. - А к героям как относитесь? - Посмотрю, пойму", - сказала жительница Сочи, не пожелавшая называть свое имя.

"Я Николая Второго не люблю. Поэтому пришел сегодня в кино, интересно посмотреть картину, о которой столько говорят, может, мое отношение она изменит", - признался сочинец Игорь.

Зрители в Сочи также смогут побывать на премьере скандальной картины 26 октября, всего за два дня планируется показать 12 сеансов "Матильды".

О фильме

Фильм Алексея Учителя посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 гг.). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Премьера фильма в России назначена на 26 октября.

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