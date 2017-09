СМИ: Брюс Уиллис сыграет в шестой части боевика "Крепкий орешек"

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Брюс Уиллис снова сыграет полицейского Джона Макклейна и снимется в шестом по счету фильме "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988). Об этом сообщил интернет-журналу Deadline режиссер Лен Уайзман, известный такими работами, как "Крепкий орешек 4.0" (Live Free or Die Hard, 2007), фэнтези "Другой мир" (Underworld, 2003) и его продолжение "Другой мир 2: Эволюция" (Underworld: Evolution, 2005).

Особенность нового "Крепкого орешка" состоит в том, что его действие будет разворачиваться как до, так и после описанных в предыдущих лентах франшизы событий. Как подчеркнул режиссер, он уже приступил к поискам кандидата на роль молодого Макклейна, который, согласно сюжету, должен нести службу в Нью-Йорке в 1970-х.

"Верный выбор актера на эту роль имеет жизненно важное значение. Босому новичку будет непросто повторить успех маститого [Уиллиса]", - заявил Уайзман, имея в виду то, что в первой картине нью-йоркскому "копу" пришлось сражаться с бандитами босым.

Пятая часть боевика "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" (A Good Day to Die Hard, 2013) собрала в США всего $67,4 млн, в других странах - $304,7 млн.

В 2010 году Брюс Уиллис сообщил ресурсу Showbiz Spy о намерении проститься с ролью полицейского Макклейна навсегда после шестой части. "В ближайшие годы будет легко найти мне замену или назвать персонаж как-то иначе. Что касается меня, то я бы хотел сняться в "Крепком орешке 5" и финальном шестом перед тем, как повесить пуленепробиваемый жилет на вешалку окончательно", - заявил актер. "Сейчас я еще могу бегать и драться на экране. Но придет время, когда мне уже не захочется этим заниматься. Тогда я и завяжу с фильмами "Крепкий орешек", - резюмировал исполнитель.

Брюс Уиллис снялся в более чем 90 фильмах, включая такие популярные ленты, как "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997), "Шестое чувство" (The Sixth Sense, 1999) и множество других. Однако именно "Крепкий орешек" послужил ему трамплином к мировой славе, известности и рекордно высоким гонорарам. Наиболее почетную награду в актив кинотрофеев Уиллиса, однако, принесла роль в сериале "Детективное агентство "Лунный свет" (Moonlighting, 1985-1989). За эту работу он получил премию "Золотой глобус", которая по престижности в США уступает только "Оскару".