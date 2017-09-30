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Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева

Культура
30 сентября, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

О месте прощания с Журавлевой и дате ее похорон будет сообщено позже

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Наталья Журавлева

Наталья Журавлева

© Людмила Пахомова/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Старейшая актриса Театра под руководством Олега Табакова, заслуженная артистка России Наталия Журавлева скончалась в субботу на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Табакерки".

"Скончалась наша дорогая и любимая Наталия Дмитриевна Журавлева, - сказал собеседник агентства. - Не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы. Театр Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны".

О месте прощания с Журавлевой и дате ее похорон будет сообщено позже, добавили в пресс-службе.

Наталия Журавлева родилась 21 декабря 1937 года в семье Дмитрия Журавлева - выдающегося мастера художественного чтения, училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Станицына. В 1960 году начала работать в Театре имени Ленинского Комсомола. Позже занялась художественным чтением, выступала с концертами, в 1991 году начала преподавать сценическую речь в Школе-студии МХАТ и посвящала себя работе со студентами до самой смерти.

В 1995 году Олег Табаков пригласил Журавлеву в труппу "подвального" театра. За два десятилетия, что Журавлева работала в театре, она создала ряд ярких образов из произведений русских и зарубежных классиков: Максима Горького, Антона Чехова, Александра Островского, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Августа Стриндберга, Бертольта Брехта.

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