Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" откроет сезон в Доме музыки в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Девятый фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" откроется в воскресенье в Московском международном Доме музыки (ММДМ) концертом Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и сопрано из Германии Симоны Кермес. Об этом сообщил народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков.

"С Симоной Кермес мы еще не выступали, но она уже приезжала в Москву, и я слышал много ее записей. Она из Германии, где есть выражение "Одежда делает человека". Вот это не тот случай, потому что она уникальная, совершенно особая личность", - отметил Спиваков.

На вечере прозвучат произведения Порпора, Вивальди, Брешианелло, Броски, Перголези и Хассе.

В программе фестиваля семь концертов. Их участниками станет целая плеяда звезд мировой классики: пианисты Денис Мацуев и Николай Луганский, оперные дивы Хибла Герзмава и Альбина Шагимуратова, арфист Ксавье де Местр и кларнетист Ромен Гийо из Франции.

"На втором концерте фестиваля выступит виртуоз-арфист Ксавье де Местр. Очень немного мужчин играет на этом инструменте, во всяком случае, я ранее встречал только одного. Я думаю, что это будет очень интересное явление", - заметил маэстро Спиваков.

Гийо сыграет на бассет-кларнете - инструменте времен Моцарта. "Это совершенно иное звучание кларнетового концерта Моцарта. Люди услышат то, чего никогда не слышали", - подчеркнул худрук смотра.