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Мэрилин Мэнсон получил травму во время концерта в Нью-Йорке

Культура
1 октября, 6:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, октября. /ТАСС

Певец повредил ногу и был госпитализирован

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Мэрилин Мэнсон

Мэрилин Мэнсон

© EPA/STEVE C.MITCHEL

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Певец Мэрилин Мэнсон повредил ногу в субботу вечером во время концерта в нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на представителя исполнителя.

Мэнсон был госпитализирован, его состояние не является тяжелым. По сведениям издания, инцидент произошел менее, чем через час после начала концерта. Мэнсон, находясь на сцене, исполнял песню Sweet Dreams и неожиданно упал назад. Это, предположительно, произошло из-за того, что на него упал некий сценический реквизит, возможно, певец зацепился за что-то и потерял равновесие.

Другие участники выступления, заметив, что Мэнсон не может встать самостоятельно, прекратили играть и попытались ему помочь. Через несколько минут концерт был прерван.

Пока не уточняется, будут ли отменены другие выступления певца.

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