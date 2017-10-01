В Москве открылась выставка художника-авангардиста Лабаса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Выставка графических и живописных работ русского художника-авангардиста Александра Лабаса из цикла "Октябрь" открылась в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) в воскресение. Только 1 октября вход на нее бесплатный, сообщили ТАСС организаторы проекта.

"Эта выставка - огромное художественное достижение. Она оформлена на высочайшем профессиональном уровне", - сказала на специальном показе выставки в минувший вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В экспозиции представлено около 50 картин художника-авангардиста из самой большой его серии "Октябрь". Она размещена в нескольких залах ИРРИ, ее основу составляют работы из коллекций Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Костромского художественного музея и Лабас-Фонда.

Селфи на фоне "Октября"

Первый зал ИРРИ посвящен биографии Лабаса. Под стеклом - анкета художника из военного архива, которая никогда раньше не показывалась публике. Он заполнил ее перед тем как ушел на фронт в третью армию Восточного фронта (Одна из армий РККА, cформированная 18 июля 1918 г. в составе Восточного фронта из войск Северо-Уральско-Сибирского фронта, которые действовали в районе Перми, Екатеринбурга, Ишима против частей мятежного чехословацкого корпуса и белогвардейских отрядов - прим. ТАСС).

СПЕЦПРОЕКТ 1917. Столкновение с бездной Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

У входа посетителей встречает "Автопортрет на фоне "Октября", написанный в 1978 году. Таким образом Лабас запечатлел свою причастность к главному циклу всей жизни.

"Это произведение, впервые покинувшее фонд Костромского художественного музея, можно назвать одним из главных на выставке", - сказала куратор выставки "Лабас. Октябрь", искусствовед ИРРИ Анастасия Серенко. Она рассказала, что во время начала революции Александру Лабасу было 17 лет. А первое произведение, посвященное октябрьским событиям он написал 30-летнем возрасте.

"В 1917-м он метался по городу, пытался запечатлеть лица вооруженных солдат, чтобы потом передать их в своих произведениях. В течении всей жизни художник постоянно возвращался и пополнял серию "Октябрь". В своих воспоминаниях он писал, что "образы революции преследовали его всю жизнь", - сказала Серенко.

Как в тумане

Александр Лабас в своей серии "Октябрь" не дает оценку революции, не делает выводы, вставая на "белую" или "красную" сторону. Он просто фиксирует события.

"Революция в его картинах - это стихия, безумие, мятеж. Отличительная черта художника - дымка, легкий туман, который пеленой покрывает всех героев его картин так, кто посетители не могут разглядеть конкретных лиц", - объясняет Серенко.

Пример такого приема - картина "Наш переулок утром" (1929), которую Лабас написал из окна своей квартиры в Стрелецком переулке. Художник запечатлел туманное утро после боя.

Образовательная программа

В состав экспозиции вошли также архивные фотографии 1917-1923 годов из коллекции Мультимедиа Арт Музея, запечатлевшие события революции, среди которых "Начало восстания на Тверской улице", "Баррикады на Арбатской площади в октябрьские дни 1917 года", "Выступление Владимира Ленина на Красной площади".

Выставка продлится до 10 декабря 2017 года и будет сопровождаться обширной образовательной программой, а также специальными проектами. Кроме того, для всех желающих будут организованы кинопоказы фильма "Октябрь" Сергея Эйзенштейна.