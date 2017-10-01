Reuters: в Дамаске представлена статуя льва Аллата из Пальмиры после реставрации

Памятник Лев Аллат, разрушенный террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после захвата Пальмиры в мае 2015 года © AP Photo/Hassan Ammar, архив

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Знаменитая двухтысячелетняя статуя льва из храма богини Аллаты в древней Пальмире представлена в воскресенье в сирийской столице после проведения реставрационных работ. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Это исключительная статуя, таких статуй больше нет в Пальмире ", - сказал специалист из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета Бартош Марковский, который около двух месяцев проводил реставрационные работы. Он добавил, что около половины изваяния является подлинным. "Это был всемирно известный символ Пальмиры, который стоял перед музеем. Каждый турист, посещающий Пальмиру и музей, фотографировался с ней", - сказал Марковский.

По сведениям Reuters, статуя будет представлена в Национальной музее Дамаска в обозримом будущем, но в конечном итоге может вернуться на прежнее место в Пальмире.

25 апреля газета Daily Star сообщила, что специалисты из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета - Бартош Марковский и Роберт Жуковский - взялись восстановить знаменитую статую льва из храма богини Аллаты в древней Пальмире. Два польских ученых уже участвовали в 2005 году в реставрации этого памятника, украшавшего вход в краеведческий музей на центральной площади города.

Лев Аллат (I век н.э.) стал первым памятником, разрушенным террористами ИГ после захвата Пальмиры в мае 2015 года. Его фигура была сделана из известнякового камня, имела высоту 3,5 метра и вес 15 тонн. Царь зверей изображен защищающим газель. На его левой лапе сохранилась надпись на пальмирском (древнем семитском) языке, которая имеет глубокий символический смысл, она гласит: "Аллат благословит любого, кто не прольет крови в святилище".

3 марта 2016 года при поддержке российской и сирийской авиации правительственные войска начали операцию по освобождению города. 24 марта они вошли в историко-археологический комплекс, а 27 марта Пальмира полностью перешла под контроль ВС Сирии.