Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии создан совместный с РФ комитет по распространению российской культуры

Культура
2 октября, 8:06 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Предполагается, что эта структура будет действовать в течение примерно пяти лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 2 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ведущая в Японии деловая газета Nikkei, крупнейшая рекламная компания страны Dentsu и торгово-транспортная корпорация Tokyu договорились с российским холдингом "Газпром-медиа" объединить усилия в распространении и пропаганде самого широкого круга достижений российской культуры - от классики до поп-музыки и кулинарии.

"С этой целью мы создали организационный комитет "Россия в Японии", - рассказал в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы корпорации Tokyu Со Морита. - Предполагается, что эта структура будет действовать в течение примерно пяти лет с января 2018 по март 2023 года".

"Мы намерены заниматься самым широким кругом проектов - оперой, показом кинофильмов, телепередач, проведением гастрономических фестивалей, спортивными состязаниями, - рассказал Морита. - Думаю, например, что какие-то мероприятия обязательно пройдут в связи с предстоящим в России чемпионатом мира по футболу, в котором будет участвовать и японская сборная".

"Нельзя сказать, что российская культура в Японии неизвестна, - отметил Морита. - Есть много поклонников русской классической музыки и литературы, все знают, например, персонажа по имени Чебурашка или слово "пирожки", но японцам в целом незнакома культура России сегодняшнего дня, в частности в ее массовом, поп-проявлении. Мы хотели бы восполнить этот пробел, используя огромные возможности холдинга "Газпром-медиа".

По его словам, в качестве базисных площадок для проведения мероприятий будут использоваться объекты корпорации Tokyu, которая в Токио владеет популярными выставочными и концертными залами.

Комитет "Россия в Японии", по словам Мориты, будет действовать в сотрудничестве с организаторами перекрестного года России и Японии, которым объявлен 2018 год. Его программа включает в Японии свыше 200 мероприятий, которые пройдут более чем в 45 городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Раненный в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале в Москве
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Власти Каталонии объявили о победе на референдуме сторонников независимости
6
В США установлена причина одного из крупнейших за 40 лет крушений судов
7
Комиссия Росавиации и "Ангары" будет расследовать инцидент с горящим двигателем Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама