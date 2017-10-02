Датский театр кукол покажет в Петербурге спектакль о блокаде Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Датский театр кукол Badteatret покажет кукольный спектакль о блокаде Ленинграда под музыку "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге в рамках проходящего здесь VIII фестиваля "Недели Северных стран". Постановка под названием "Железное кольцо" пройдет 8 и 9 октября, сообщили в понедельник ТАСС в оргкомитете.

"Датский анимационный театр покажет спектакль "Железное кольцо". Это анимационное театрализованное действие о правде, человеческой силе и вере в искусство", - сказала представитель Badteatret Анни Нил Дирхен. Главные герои спектакля - девушка, ее отец и бабушка, которые пытаются спастись. Отец выживает, и только благодаря вере в поэзию и искусство ему удается продолжать жить.

По данным оргкомитета, датский театр кукол использует в своих постановках синтез сказочного мира, поэзии, кукольного искусства и пластики. Мастерская театра расположена в центре Копенгагена в помещениях торгового судна. Темами для спектаклей становятся социально значимые события и политические вопросы.

Седьмая симфония Шостаковича создавалась в блокадном Ленинграде и стала музыкальным памятником мужеству и стойкости жителей и защитников осажденного города. В августе исполнилось 75 лет со дня ее первого исполнения в Большом зале Ленинградской филармонии.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".

Фестиваль "Недели Северных стран в Санкт-Петербурге" проходит в восьмой раз. Его цель - познакомить жителей и гостей Северной столицы с культурой, традициями и обычаями северных стран - Норвегии, Швеции, Исландии, Дании и Финляндии.