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Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру Гиляровскому

Культура
2 октября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Один из двух вариантов будет установлен в 2018 году на Хитровской площади

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Памятник Владимиру Гиляровскому

Памятник Владимиру Гиляровскому

© Сергей Виноградов/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Две версии будущего памятника писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому представили в понедельник в московском театре "Русская песня". Зрители смогут выбрать, какой из них будет установлен в 2018 году на Хитровской площади столицы, сообщили в пресс-службе театра.

"Место выбрано не случайно, оно исторически связано с одним из самым известных произведений Гиляровского - "Москва и москвичи", в котором автор уделяет большое внимание описанию "Хитровки" и его обитателей", - отметили в театре, добавив, что установка скульптуры запланирована к столетию переноса столицы в Москву.

Оба варианта памятника выполнены из бронзы молодыми скульпторами студии военных художников им. М. Б. Грекова Алексеем Чебоненко и Михаилом Баскаковым. Первая скульптура представляет Гиляровского сидящим в кресле (постамент высотой 1,5 м), вторая - шагающим по улицам Москвы (постамент высотой 3,3 м).

Скульптуры установлены в фойе театра. До конца года посетители смогут проголосовать за понравившийся вариант с помощью разноцветных фишек. По подсчетам сотрудников театра, заявить о своем выборе смогут более 120 тысяч зрителей. "Предварительно большей популярностью пользуется шагающий Гиляровский", - рассказали в пресс-службе "Русской песни".

Инициатором установки скульптуры стала общественная организация "Москва и москвичи".

Спектакль "Москва и москвичи"

В понедельник вечером в театре "Русская песня" также состоится премьера постановки "Москва и москвичи", создатели которой вдохновлялись одноименным сборником очерков Гиляровского. С помощью танца артисты расскажут о том, как на протяжении ХХ века менялась столица, как менялись быт и нравы ее жителей, как развивались стили и направления в танцевальном искусстве.

"Впервые в истории театра "Русская песня" будут максимально использованы технические возможности площадки и будет полностью преобразовано привычное сценическое пространство - партер превращается в подмостки, а зрители оказываются полноправными участниками музыкально- хореографического действия", - пояснила режиссер Любовь Гречишникова.

В постановке примут участие ансамбль танца "Русские сезоны" под руководством Николая Андросова, балет "Живая планета", группа "После 11", ансамбль "Русская песня", Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня".

Владимир Гиляровский

Владимир Гиляровский (1853-1935) - репортер, писатель. Печатался в газетах "Московский листок", "Русские ведомости", "Известия", сотрудничал с "Русской мыслью", "Голосом Москвы", юмористическим изданием "Будильник" и другими. Особую славу Гиляровскому принесло мастерское описание жизни Москвы и ее жителей. Посвященный этой теме сборник очерков "Москва и москвичи" вышел в свет в 1926 году.

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