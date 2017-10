Стинг представит в Москве новый альбом

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Самые известные композиции и песни с новой пластинки британского певца и композитора Стинга прозвучат во вторник на концерте в СК "Олимпийский" в рамках его мирового турне "57th & 9th". Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей, компании Ildar Bakeev Entertainment.

Для московской публики Стинг исполнит хиты группы The Police, такие как "Roxanne", "Next To You", "Every Breath You Take", знаменитые песни из сольной карьеры - "Englishman in New York", "Fragile", "Fields Of Gold" и "Desert Rose", а также композиции из новой пластинки "57th & 9th". Вместе со Стингом на сцену выйдут гитарист Доминик Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер. Специальными гостями шоу станут сын Стинга, музыкант Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кордона, часто выступающий вместе с группой The Last Bandoleros.

Ажиотаж был настолько высоким, что за 10 дней до приезда певца организаторы выпустили в продажу дополнительную квоту билетов. "Очевидно, что Стинга очень заждались: в последний раз он выступал в Москве пять лет назад. Всю эту неделю нам звонят люди и просят билеты, которых уже нет", - отметил генеральный директор компании-организатора Ильдар Бакеев.

Особенностью шоу станет его возможность обзора с угла в 180 градусов. Артист везет звуковое, световое, видео оборудование и сценическое оформление, что позволит российским поклонникам увидеть то же шоу, что показывают по всему миру.

В ноябре 2016 года Стинг представил свой 12-й студийный альбом, а 1 февраля отправился в тур в поддержку пластинки.

Стинг - автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий "Грэмми" и место в Зале славы рок-н-ролла. В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград "Грэмми", два статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию "Эмми" и три номинации на Оскар. С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.