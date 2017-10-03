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TMZ: рок-музыкант Том Петти находится в коме

Культура
3 октября, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

У музыканта отсутствует мозговая активность, его состояние оценивается как критическое

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Том Петти

Том Петти

© EPA-EFE/TANNEN MAURY

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Американский рок-музыкант Том Петти подключен к аппарату жизнеобеспечения и продолжает бороться за жизнь, сообщил в понедельник портал TMZ.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о гибели Петти.

Состояние музыканта оценивается как критическое. На данный момент у него отсутствует мозговая активность, Петти находится в коме.

Музыканта нашли в воскресенье вечером в его доме в городе Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.

Том Петти родился 20 октября 1950 года, прославился в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. Группа выпустила несколько хитов, в том числе American Girl, Free Fallin', Listen to Her Heart и некоторые другие. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с известными музыкантами Бобом Диланом и Джорджом Харрисоном.

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