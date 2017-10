Paramount снимет первый полнометражный фильм по мотивам игры Sonic the Hedgehog

ВАШИНГТОН, 3 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Киностудия Paramount Pictures займется съемками первой полнометражной картины по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog. Об этом сообщил в понедельник журнал Variety.

По его данным, первоначально права на съемку фильма выкупила кинокомпания Sony Pictures Entertainment, однако позднее отказалась от работы над этой лентой. В итоге съемки будет вести Paramount Pictures, режиссером фильма выступит Джефф Фоулер, участвовавший в разработке анимации для фильма "Там, где живут чудища" (Where the WIlds Things Are, 2009). В качестве же режиссера Фоулер выступит впервые. Исполнительным продюсером фильма о Сонике будет Тим Миллер, снявший фильм "Дэдпул" (Deadpool, 2016) по комиксам.

Предполагается, что лента будет представлять собой игровое кино с вкраплениями персонажей, созданных при помощи компьютерной анимации. Как подчеркивает журнал, фильм о Сонике, который выйдет в прокат ориентировочно в 2019 году, станет первой в истории полнометражной картиной по этой серии игр. Прежде в свет выходили лишь полнометражные аниме и аниме-сериалы.

Sonic the Hedgehog представляет собой серию игр японской компании Sega в жанре платформер, главным персонажем которой является ежик Соник - антропоморфный еж синего цвета. Сюжет практически каждой из игр крутится вокруг противостояния Соника и доктора Роботника, вынашивающего планы по захвату мира. Успех первой игры 1991 года был столь оглушителен, что привел к созданию одной из крупнейших серий видеоигр в истории. Впоследствии Соник стал талисманом компании Sega, являющейся одним из крупнейших японских разработчиков видеоигр.