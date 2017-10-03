Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Paramount снимет первый полнометражный фильм по мотивам игры Sonic the Hedgehog

Культура
3 октября, 11:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Режиссером станет Джефф Фоулер, исполнительным продюсером будет Тим Миллер, снявший фильм "Дэдпул"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Киностудия Paramount Pictures займется съемками первой полнометражной картины по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog. Об этом сообщил в понедельник журнал Variety.

По его данным, первоначально права на съемку фильма выкупила кинокомпания Sony Pictures Entertainment, однако позднее отказалась от работы над этой лентой. В итоге съемки будет вести Paramount Pictures, режиссером фильма выступит Джефф Фоулер, участвовавший в разработке анимации для фильма "Там, где живут чудища" (Where the WIlds Things Are, 2009). В качестве же режиссера Фоулер выступит впервые. Исполнительным продюсером фильма о Сонике будет Тим Миллер, снявший фильм "Дэдпул" (Deadpool, 2016) по комиксам.

Предполагается, что лента будет представлять собой игровое кино с вкраплениями персонажей, созданных при помощи компьютерной анимации. Как подчеркивает журнал, фильм о Сонике, который выйдет в прокат ориентировочно в 2019 году, станет первой в истории полнометражной картиной по этой серии игр. Прежде в свет выходили лишь полнометражные аниме и аниме-сериалы.

Sonic the Hedgehog представляет собой серию игр японской компании Sega в жанре платформер, главным персонажем которой является ежик Соник - антропоморфный еж синего цвета. Сюжет практически каждой из игр крутится вокруг противостояния Соника и доктора Роботника, вынашивающего планы по захвату мира. Успех первой игры 1991 года был столь оглушителен, что привел к созданию одной из крупнейших серий видеоигр в истории. Впоследствии Соник стал талисманом компании Sega, являющейся одним из крупнейших японских разработчиков видеоигр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама