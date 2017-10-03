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Балет Стравинского даст старт Санкт-Петербургскому международному культурному форуму

Культура
3 октября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Торжественное открытие форума пройдет в Мариинском театре 17 ноября

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Балет Игоря Стравинского "Петрушка" в постановке Владимира Варнавы откроет VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ). Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Торжественное открытие состоится на Новой сцене Мариинского театра 17 ноября. За дирижерский пульт в этот вечер встанет лично художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения русского композитора Игоря Стравинского", - напомнили в пресс-службе. Посвящением году Стравинского станет также спектакль-балет "Жар-птица" в постановке французского балетмейстера Режиса Обадиа в Эрмитажном театре.

Всего фестивальная программа форума будет включать свыше 70 событий - театральные и кинопремьеры, концерты, выставки и творческие встречи. "Впервые фестивальная программа пройдет в столь расширенном формате", - подчеркнули организаторы.

Большое внимание будет уделено столетию Октябрьской революции. В рамках форума пройдет серия научных дискуссий и выставок, посвященных трансформации культурного пространства России под влиянием событий 1917 года. Состоится российская премьера фильма "20:17" о современном взгляде российской молодежи на революцию. Государственный Русский музей готовит выставки "Мечты о мировом расцвете" и "Дети страны Советов".

Среди других юбилейных дат, которые будут отмечены в рамках форума, - 100-летие режиссера Юрия Любимова, 100-летие мультипликатора Федора Хитрука, 80-летие хореографа Олега Виноградова.

Игорь Стравинский

Игорь Стравинский (1882-1971) - русский композитор, дирижер и пианист, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. Широкую известность ему принесли три балета, написанных по заказу Сергея Дягилева для "Русских сезонов" в Париже, - "Жар- птица" (1910), "Петрушка" (1911) и "Весна священная" (1913). Одной из особенностей творчества Стравинского критики называют переработки собственных и чужих произведений (авторских композиций, православной музыки, народных песен).

Санкт-Петербургский международный культурный форум

Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года. В этом году форум пройдет с 16 по 18 ноября. Его участниками станут дирижер Валерий Гергиев, пианисты Денис Мацуев и Борис Березовский, оперная дива Юлия Лежнева, театральные режиссеры Хайнер Геббельс, Теодорос Терзопулос, Эймунтас Някрошюс и Тадаси Сузуки, кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук, джазмены Керт Эллинг и Игорь Бутман, французский философ и писатель Бернар Вербер.

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Персоны
Любимов, Юрий Петрович Мацуев, Денис Леонидович Бутман, Игорь Михайлович Бондарчук, Федор Сергеевич Гергиев, Валерий Абисалович
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