Президент Болгарии наградил Гергиева орденом Святых Кирилла и Мефодия

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СОФИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев наградил во вторник российского дирижера Валерия Гергиева одним из высших орденов Болгарии - орденом Святых Кирилла и Мефодия первой степени - за его вклад в развитие духовности и болгарской культуры. Об этом передает корреспондент ТАСС с официальной церемонии.
"Для меня честь и удовольствие вручить господину Гергиеву орден Святых Кирилла и Мефодия за исключительные заслуги в области искусства и культуры, с признательностью за его профессиональную и человеческую деятельность по укреплению связей между Болгарией и Россией", - сказал Радев.
Глава республики подчеркнул, что маэстро Гергиев - "одна из наиболее масштабных фигур на мировой музыкальной сцене, наиболее востребованный дирижер в мировом масштабе". "Он обеспечивает современный взгляд на классическую музыку, это тот человек, которого хотят видеть на всех мировых музыкальных сценах", - отметил президент.
Радев отметил, что связи, которые Гергиев имеет с болгарскими музыкантами, - "доказательство того, что отношения между нашими двумя народами переживут любые политические зимы". "Я жду, - сказал глава республики, - что в ближайшие время между нами будут отличные политические отношения, потому что между нашими двумя народами есть исключительно теплые, культурные и чисто человеческие связи, и нет силы, которая бы могла их разрушить".
"Мы должны сотрудничать больше, чем сейчас, у нас есть взаимные интересы во всех областях", - подчеркнул президент.
Во вторник вечером оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт из произведений Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова, солистом выступит пианист Денис Мацуев. Гастроли оркестра в Болгарии организованы при участии Форума "Болгария - Россия".