Стинг впервые за пять лет дал сольный концерт в Москве

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МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Британский певец Стинг (Sting) впервые за пять лет дал сольный концерт в российской столице. Заполненный до отказа СК "Олимпийский" дважды вызывал артиста на бис.
Стинг вышел на сцену и представил специального гостя вечера. "Это мой сын Джо", - по-русски объявил певец. Лидер рок-группы Fiction Plane Джо Самнер, похожий на знаменитого отца как внешне, так и голосом, сыграл получасовой сет, включая колыбельную для своих детей.
Основную часть концерта Стинг решил начать с композиции "Synchronicity" времен работы с группой The Police. С ним на сцену вышли гитаристы Доминик и Руфус Миллеры, барабанщик Джош Фриз и аккордеонист Перси Кордона. Во время исполнения самых любимых слушателями песен, в числе которых "Englishman", "Mad About You", "Shape Of My Heart" и "Desert Rose", от экранов мобильных телефонов в зале становилось совсем светло.
Музыканты дважды проверяли поклонников на верность и уходили за кулисы. Аплодисменты и крики зала были вознаграждены песнями "Next To You", "I Can't Stop Thinking" и "Every Breath". Программу из двух десятков песен Стинг закрыл гимном о хрупкости мира "Fragile".
Московский концерт британского рокера пришелся на середину его мирового турне в поддержку 12-го студийного альбома "57th & 9th".
Стинг - автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла.
В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию Emmy и три номинации на Оскар. С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.