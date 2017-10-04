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В Ингушетии в 2018 году построят пять объектов культуры

Культура
4 октября, 1:46 UTC+3 МАГАС МАГАС 4, октября. /ТАСС

В республике планируют построить Государственную филармонию, Русский Драматический театр, Дворец культуры, Национальную библиотеку в Магасе и Государственный колледж искусств в Назрани

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МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Государственная филармония, Русский Драматический театр и еще три объекта культуры будут построены в Ингушетии в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба главы региона по итогам встречи Юнус-Бека Евкурова в Москве с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец.

По информации пресс-службы Евкурова, в рамках реализации программы ФЦП "Культура России" помимо филармонии и театра в Ингушетии планируется построить Дворец культуры, Национальную библиотеку в Магасе и Государственный колледж искусств в Назрани.

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