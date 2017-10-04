В Ингушетии в 2018 году построят пять объектов культуры

Лавров: политика РФ в Сирии не имеет корыстного интереса и двойного днаПолитика 4 октября, 1:46
Клуб НХЛ "Вегас" пожертвовал $300 тыс. пострадавшим при стрельбе на концертеСпорт 4 октября, 1:31
Более 10 новых комплексов обнаружения космических объектов развернут в России до 2020 годаСеверо-Запад 4 октября, 1:25
Лавров: у РФ и США есть надежда на вывод сотрудничества из искусственного тупикаПолитика 4 октября, 1:18
Человечество отмечает 60 лет с начала космической эрыКосмос 4 октября, 1:13
"Эдмонтон" отправил российского форварда Слепышева в АХЛСпорт 4 октября, 0:47
В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по химии 2017 годаНаука 4 октября, 0:45
Каталония объявит о независимости в течение нескольких днейМеждународная панорама 4 октября, 0:34
Лавров: Москва остается главным партнером центральноазиатских государств в военной сфереПолитика 4 октября, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Государственная филармония, Русский Драматический театр и еще три объекта культуры будут построены в Ингушетии в 2018 году.
Об этом сообщила пресс-служба главы региона по итогам встречи Юнус-Бека Евкурова в Москве с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец.
По информации пресс-службы Евкурова, в рамках реализации программы ФЦП "Культура России" помимо филармонии и театра в Ингушетии планируется построить Дворец культуры, Национальную библиотеку в Магасе и Государственный колледж искусств в Назрани.