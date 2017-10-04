В Ингушетии в 2018 году построят пять объектов культуры

МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Государственная филармония, Русский Драматический театр и еще три объекта культуры будут построены в Ингушетии в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба главы региона по итогам встречи Юнус-Бека Евкурова в Москве с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец.

По информации пресс-службы Евкурова, в рамках реализации программы ФЦП "Культура России" помимо филармонии и театра в Ингушетии планируется построить Дворец культуры, Национальную библиотеку в Магасе и Государственный колледж искусств в Назрани.