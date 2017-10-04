Спектакль "Иванов" из Москвы был с интересом принят рижской публикой

РИГА, 4 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова, Мария Иванова/. Спектаклем "Иванов" Государственного театра наций во вторник вечером в Риге начался международный театральный фестиваль "Золотая маска в Латвии". Постановка чеховской пьесы, выполненной в современной версии, с большим интересом была принята рижской публикой.

Спектакль поставил режиссер Тимофей Кулябин, в нем заняты такие известные актеры, как Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий. Главную роль исполняет художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов.

"Иванова" показали на сцене рижского театра "Дайлес". Спектакль прошел с аншлагом, билеты были раскуплены задолго до показа. Латвийская публика более трех часов внимательно следила за действием на сцене. А когда спектакль завершился, зрители стоя благодарили участников постановки.

Первая леди Латвии о "Маске"

Подобную реакцию зрителей в понедельник предвосхитила супруга президента Латвии Ивета Вейоне. Первая леди республики выступила патронессой благотворительного аукциона, который традиционно проходит в рамках "Золотой маски в Латвии". На этот раз все собранные средства будут направлены в Фонд Детской больницы для приобретения инсулиновых помп детям с сахарным диабетом.

"Я очень рада, что в рамках этого фестиваля один вечер посвящен благотворительности, - сказала Вейоне в беседе с корреспонденту ТАСС. - Я уже третий год сотрудничаю с Фондом Детской больницы, патронессой которого я являюсь, и это мероприятие посещаю впервые".

Вейоне сказала, что по профессии является учителем младших классов. "Правда, я уже давно не работаю по профессии", - уточнила она. Но как мать двоих детей и бабушка, она уделяет самое пристальное внимание помощи детям.

Первая леди Латвии также призналась, что является поклонницей театра. "Я с большим удовольствием посещаю Латвийский национальный театр, театр "Дайлес" и русский театр [Рижский театр русской драмы им. Михаила Чехова]", - отметила она.

Старается не пропускать Вейоне и спектакли фестиваля "Золотая маска в Латвии". "Я рада, что этот фестиваль проходит в Латвии уже 12-й год. Это дает прекрасную возможность латвийским зрителям познакомиться с лучшими театральными постановками соседней страны, получившими признание как критиков, так и публики. У латышских зрителей также есть возможность увидеть эти спектакли с переводом на латышский язык. Я также в рамках своих возможностей посещаю эти постановки", - подчеркнула она.

Реакция зрителей

Зрители, среди которых и композитор Раймонд Паулс, поделились с ТАСС своими впечатлениями от спектакля "Иванов", открывшего художественную программу фестиваля "Золотая маска в Латвии".

"Меня пригласил посетить спектакль Миронов", - рассказал ТАСС маэстро. "Постановка сделана профессиональными людьми. Хороший спектакль", - отметил он. "В нем есть хороший эпизод, где звучит "Миллион алых роз", - с улыбкой добавил Паулс.

Современная версия "Иванова" заинтересовала зрителей. "Необычно", - говорили одни. Другие добавляли, что спектакль заставляет задуматься об очень важных жизненных вещах. Третьи отмечали, что хотели бы посмотреть постановку еще раз.

Высоко отозвался о спектакле латышский дирижер Айнарс Рубикис. "С режиссером постановки Тимофеем Кулябиным я знаком давно", - отметил он в разговоре с ТАСС. - Мы вместе ставили "Тангейзера" в Новосибирском театре оперы и балета".

"Я вижу в Кулябине большую звезду мировой режиссуры. И это он доказал спектаклем "Иванов". Очень рад, что "Золотая маска" привезла "Иванова" в Латвию и подарила встречу с Тимофеем Кулябиным, с которым у нас впереди задумана совместная работа", - поделился дирижер.

Афористично высказался о постановке главный режиссер театра "Дайлес" Дж. Дж. Джилинджер. "Удивительный спектакль по своей простоте и сногсшибательный по своей глубине", - сформулировал свое отношение режиссер.

Своим мнением поделился и художественный руководитель Театра наций и исполнитель главной роли Евгений Миронов. "Мы очень волновались, - признался ТАСС актер. - Спектакль сделан год назад, это для него первые зарубежные гастроли". "Бесценна для нас умная реакция рижской публики. Латвийский зритель наглядно доказал, как бережно и с каким вниманием он отнесся к нашему "Иванову", - заключил он.

О фестивале

Фестиваль "Золотая маска в Латвии" продлится до 14 октября. Зрителям крупнейших городов республики - Риги, Лиепаи и Вентспилса - будут представлены лучшие постановки ведущих театров России. Это "Русский роман" Московского театра им. Маяковского, "the_Marusya" компании "Диалог данс" из Костромы, "Кафе Идиот" театра "Балет Москва", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко и "Иванов" Театра наций.

Этот фестиваль проводится в республике с 2006 года. Он включен в межгосударственную программу культурного обмена между министерствами культуры Латвии и России и является одним из крупнейших культурно-гуманитарных проектов двух стран. Цель смотра - представить латвийской публике лучшие драматические, балетные, оперные, кукольные спектакли России - лауреатов и номинантов Национальной театральной премии России "Золотая маска", а также способствовать широкому профессиональному обмену мнениями между театральными деятелями обеих стран.