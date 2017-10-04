Театр масок Кхон выступит в Петербурге в честь 120-летия дипотношений России и Таиланда

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Тайский театр масок "Кхон" выступит в среду в Петербурге к 120-летию установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Все билеты на уникальное для европейцев зрелище уже проданы, сообщается на сайте Мариинского театра.
"В Мариинском театре в ознаменование 120-летия установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией и по случаю визита в Российскую Федерацию Ее Королевского Высочества Принцессы Маха Чакри Сириндон состоится премьерное представление тайского театра масок "Кхон", - сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Кхон - зрелищная танцевальная драма в масках, созданная для Божественного Короля, со сценами из Рамакиен, тайской версии древней индуистской эпической поэмы Рамаяны. Кхон объединяет в себе несколько форм искусства: драму, музыку, живопись и скульптуру, ремесла. Вместе они создают многогранное изящное представление, уникальное тайское искусство.
Первоначально Кхон исполнялся исключительно при дворе во время больших королевских событий и церемоний. Хотя театр являлся основным королевским развлечением в царствование короля Монгкута (Рама IV, 1851-1868), другим королям и чиновникам было также разрешено организовывать Кхон. Король Ваджиравуд (Рама VI, 1910-1925) основал Управление развлечений при Министерстве Дворца, чтобы организовывать выступления театра Кхон. Сейчас Министерство культуры отвечает за королевские представления Кхон, обеспечивая обучение Кхон и связанному с ним искусству.
Представление обещает перенести зрителей в сказочный мир необыкновенной красоты. Маски и богато украшенные головные уборы исполнителей имитируют короны монарха и королевской семьи. Каждое движение артистов отточено, выверено до мельчайших деталей и исполнено на высшем уровне.
Действие сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.