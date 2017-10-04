Глава Роспечати подарил Музею А. С. Пушкина томик писем поэта из библиотеки Бутырки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Роспечати Михаил Сеславинский в среду подарил Государственному музею А. С. Пушкина, отмечающему 60-летний юбилей, один из томов "Писем" Александра Пушкина, находившийся когда-то в библиотеке Бутырской тюрьмы. Об этом сообщили в пресс- службе Роспечати.

Сеславинский, обладатель обширной коллекции книг, сообщил ТАСС, что приобрел этот том на одном из книжных аукционов.

"Это чудом сохранившийся третий том "Писем" А. С. Пушкина из библиотеки Бутырской тюрьмы, о чем свидетельствуют многочисленные штампы. На одном из них написано: "Бутырская тюрьма ГУГБ [Главное управление госбезопасности]. Всякая порча книг и пометки на обложке и в тексте карандашом, спичкой, ногтем и т. п. влечет прекращение выдачи книг", - отметили в пресс-службе.

Бутырская тюрьма, по некоторым данным, имела весьма обширную библиотеку, куда попало и напечатанное в 1935 году первое академическое издание писем великого поэта, подготовленное крупнейшим литературоведом-пушкинистом Борисом Модзалевским.

"Судя по состоянию книги, она пользовалось особой популярностью среди заключенных", - приводит пресс-служба слова Сеславинского.