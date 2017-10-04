Учитель надеется, что отказавшиеся от проката "Матильды" сети кинотеатров изменят решение

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель выразил надежду, что "сети кинотеатров "Синема-парк" и "КАРО Фильм Менеджмент", ранее отказавшиеся от проката "Матильды", изменят свое решение.
"Мне очень жалко, что две сети отказались от проката, но я надеюсь, что они вернутся. Мы ведем переговоры, я встречался с владельцем, господином Мамутом, и он говорит здравые вещи, что государство должно гарантировать безопасность", - сказал Учитель журналистам после закрытого показа кинофильма, который прошел в Министерстве культуры.
По словам Учителя, он также рассчитывает, что его картина будет показана и в Чечне. "Прежде, чем делать выводы и говорить что-то отрицательное, надо это увидеть", - отметил режиссер, отвечая на вопрос журналистов.