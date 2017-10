Выход на экраны фильма "Форсаж 9" отложен на год

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Выход на мировые экраны фильма "Форсаж 9" (Fast & Furious 9), запланированный на апрель 2019 года, откладывается до 10 апреля 2020 года.

Об этом в среду сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на данные, полученные от американской кинокомпании Universal Pictures, владеющей правами на картину.

Кинокомпания не представила объяснений отсрочки. Universal Pictures зато сообщила, что "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), вышедший на экраны весной текущего года, собрал в прокате около $1,2 млрд.

Премьера "Форсажа 8" в США состоялась в середине апреля. Бюджет фильма составил $290 млн, тогда как производство "Форсажа 7" (Furious 7, 2015 год) обошлось в $190 млн. Первая часть "Форсажа" (The Fast and the Furious) вышла на экраны в 2001 году. По словам самих создателей фильма, изначально о продолжении речи не шло, планировалось просто снять боевик об уличных гонщиках, совершающих разбойные нападения на фуры. Но очередная серия вышла уже в 2003 году.

Кассовые сборы от проката франшизы в мире превысили $5 млрд. Восьмая часть собрала в прокате за первый уикенд около $532,5 млн, что стало абсолютным рекордом по данному показателю. Как сообщила Universal Pictures, лента режиссера Феликса Гэри Грея побила предыдущий рекорд, установленный картиной "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015). Последняя заработала в мире за первые дни проката $529 млн.