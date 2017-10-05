Шведская академия назовет имя лауреата Нобелевской премии 2017 года в области литературы

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. /ТАСС/. Шведская академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премии 2017 года в области литературы. Согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896), премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что действительно имелось в виду под "идеалистическим" произведением, до сих пор является предметом споров.

Выдвижение кандидатур

Кандидатуры имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам в разных странах с тем, чтобы они предложили кандидатов. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла определить сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить список до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью; новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держится в строжайшем секрете. Полный список номинантов этого года рассекретят лишь через 50 лет, а документы можно будет посмотреть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе в 2067 году.

Так, из открытых в этом году архивов стало ясно, что на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году была выдвинута кандидатура Анны Ахматовой. Русская поэтесса скончалась 5 марта 1966 года, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет ее кандидатуру не рассматривал. Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда.

Споры вокруг лауреатов

Когда речь заходит о премии по литературе (а также премии мира), выбор Шведской академии обычно вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и экспертов. Например, уже первый лауреат в 1901 году - французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства, включавшая писательницу Сельму Лагерлёф и художника Андерса Цорна, во главе с писателем Августом Стриндбергом выступила тогда против решения Шведской академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого как наиболее значимого представителя мировой литературы.

В прошлом году лауреатом стал американский поэт и музыкант Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Данное решение также было негативно воспринято многими серьезными литературными критиками в самой Швеции и за ее пределами. Однако постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус заверила, что решение о присуждении Дилану Нобелевской премии было принято "при большом единодушии". В этом году, согласно прогнозам экспертов, выбор комитета остановится на более классическом писателе.

Претенденты этого года

Уже который год подряд среди фаворитов значатся сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками. Эксперты также отмечают, что лауреатами давно не становились представители Африки. Исходя из этой логики, премия может достаться сомалийскому писателю Нуруддину Фараху или кенийскому новеллисту и активисту Нгуги Ва Тхионго.

Букмекерские интернет-сайты начали принимать ставки на лауреатов Нобелевской премии в области литературы 15 лет назад. Любители азартных игр называли правильное имя целых девять раз. Сегодня в верхних строчках списка значатся Нгуги Ва Тхионго (5 к 1), Харуки Мураками (6 к 1), канадская писательница Маргарет Этвуд (7,5 к 1), израильский прозаик и журналист Амос Оз (11 к 1) и сирийский поэт и эссеист Али Ахмад Саид Асбар, известный также как Адонис (13 к 1). У американского рэппера Канье Уэста, согласно таблице, шансы получить премию - 5000 к 1.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз: ее получили 885 человек и 26 организаций.

Церемония вручения в стокгольмской филармонии пройдет 10 декабря в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава лауреаты получат золотую медаль с изображением учредителя награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся сумму. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в нынешнем году вырос на 12,5%, до 9 млн крон ($1,12 млн).