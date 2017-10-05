Музей Рериха в Петербурге покажет пророческие картины художника о революции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов откроет в четверг выставку "Величайший интуитивист эпохи", приуроченную к 100-летию русской революций. В нее вошли картины Николая Рериха, в которых передано отношение художника к событиям начала ХХ века в стране.
"Цель выставки - показать пророческие произведения Н. К. Рериха разных лет, разбросанные по коллекциям разных музеев, причем некоторые произведения российский посетитель сможет увидеть впервые. В Санкт-Петербург приехали картины Н. К. Рериха из серии "Майтрейя". Картины этой серии "Конь счастья", "Знамя грядущего", "Весть о новой эре", "Майтрейя-победитель" и другие полны предчувствий прихода новой эпохи", - сообщили в пресс-службе музея.
"Величайшим интуитивистом" Рериха назвал Максим Горький, когда увидел его картины серии "Майтрейя". Рерихи привезли эти картины в Москву в 1926 году.
Среди картин художника, связанных с темой революции, выделяют "Явление срока". Она посвящена Ленину. В ее центре голова мудреца, увенчанная воинским шлемом, а в лице угадываются ленинские черты. Таким Рериху виделся образ русского "махатмы" - учителя, попытавшегося претворить в жизнь "величайшее учение в мире - учение об Общине".
На выставке представлены работы художника из фондов Музея Востока, Нижегородского художественного музея, Псковского архитектурно-художественного музея-заповедника, Музея искусств им. А. С. Пушкина, музея-заповедника "Петергоф", Русского музея.
Николай Константинович Рерих (1874-1947) - русский художник, философ, путешественник, общественный деятель. Академик Императорской (Российской) академии художеств (1909). В течение жизни написал около 7 тыс. картин, многие из которых находятся в различных галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, включая два поэтических. Автор идеи и инициатор Пакта Рериха, основатель международных культурных движений "Мир через культуру" и "Знамя Мира".