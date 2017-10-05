Мацуев откроет музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове концертом Чайковского

В Грозном в День города откроют гостиницу, сквер и сыграют свадьбу 199 молодых парВ стране 5 октября, 1:16
Bild: Юпп Хайнкес снова возглавит футбольный клуб "Бавария"Спорт 5 октября, 0:55
Биография врио губернатора Приморского края Андрея ТарасенкоБиографии и справки 5 октября, 0:54
Ягр подписал контракт с клубом НХЛ "Калгари"Спорт 5 октября, 0:44
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. ДосьеПолитика 5 октября, 0:43
Тринадцать команд вновь возьмут старт в баскетбольной Единой лиге ВТБСпорт 5 октября, 0:22
AP: Twitter согласилась дать показания в Конгрессе по приписываемой РФ рекламеМеждународная панорама 5 октября, 0:20
Названы 32 города, которые примут матчи ЧМ-2026 при победе заявки США, Мексики и КанадыСпорт 5 октября, 0:15
Боксер Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге ОртисаСпорт 5 октября, 0:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев откроет 5 октября музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове концертом №1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Праздник симфонической и джазовой музыки проходит в Пскове в 13-й раз, сообщили ТАСС в театрально-концертной дирекции региона.
"Денис Мацуев выступит во втором отделении гала-концерта фестиваля Crescendo, он исполнит концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в первый день фестиваля, а также примет участие в джазовых импровизациях 6 октября, завершая фестиваль", - сказала представитель дирекции Ирина Жукова.
По ее словам, фестиваль молодых исполнителей в Пскове стал традиционным. Главная цель Crescendo - представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы.
Поэтому в афише фестиваля, как отметила Жукова, значатся имена молодых виртуозов - победителей международных и всероссийских конкурсов. Например, пятилетний пианист Елисей Мысин и саксофонистка Софья Тюрина стали лучшими в открытом конкурсе юных талантов "Синяя птица". Музыкальные произведения прозвучат в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Энхе (Энхабаатора Баатаржава), свое мастерство покажут Сандро Небиеридзе (фортепиано), Александра Конунова (скрипка), Тимофей Яхнов (гобой) и другие.
Фестиваль Crescendo в течение года проводится в разных городах России. В этом году выступления молодых музыкантов услышали в Сочи и Екатеринбурге.