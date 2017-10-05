Мацуев откроет музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове концертом Чайковского

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев откроет 5 октября музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове концертом №1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Праздник симфонической и джазовой музыки проходит в Пскове в 13-й раз, сообщили ТАСС в театрально-концертной дирекции региона.

"Денис Мацуев выступит во втором отделении гала-концерта фестиваля Crescendo, он исполнит концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в первый день фестиваля, а также примет участие в джазовых импровизациях 6 октября, завершая фестиваль", - сказала представитель дирекции Ирина Жукова.

По ее словам, фестиваль молодых исполнителей в Пскове стал традиционным. Главная цель Crescendo - представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы.

Поэтому в афише фестиваля, как отметила Жукова, значатся имена молодых виртуозов - победителей международных и всероссийских конкурсов. Например, пятилетний пианист Елисей Мысин и саксофонистка Софья Тюрина стали лучшими в открытом конкурсе юных талантов "Синяя птица". Музыкальные произведения прозвучат в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Энхе (Энхабаатора Баатаржава), свое мастерство покажут Сандро Небиеридзе (фортепиано), Александра Конунова (скрипка), Тимофей Яхнов (гобой) и другие.

Фестиваль Crescendo в течение года проводится в разных городах России. В этом году выступления молодых музыкантов услышали в Сочи и Екатеринбурге.