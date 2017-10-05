Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мацуев откроет музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове концертом Чайковского

Культура
5 октября, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Главная цель фестиваля - представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев откроет 5 октября музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове концертом №1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Праздник симфонической и джазовой музыки проходит в Пскове в 13-й раз, сообщили ТАСС в театрально-концертной дирекции региона.

"Денис Мацуев выступит во втором отделении гала-концерта фестиваля Crescendo, он исполнит концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в первый день фестиваля, а также примет участие в джазовых импровизациях 6 октября, завершая фестиваль", - сказала представитель дирекции Ирина Жукова.

По ее словам, фестиваль молодых исполнителей в Пскове стал традиционным. Главная цель Crescendo - представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы.

Поэтому в афише фестиваля, как отметила Жукова, значатся имена молодых виртуозов - победителей международных и всероссийских конкурсов. Например, пятилетний пианист Елисей Мысин и саксофонистка Софья Тюрина стали лучшими в открытом конкурсе юных талантов "Синяя птица". Музыкальные произведения прозвучат в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Энхе (Энхабаатора Баатаржава), свое мастерство покажут Сандро Небиеридзе (фортепиано), Александра Конунова (скрипка), Тимофей Яхнов (гобой) и другие.

Фестиваль Crescendo в течение года проводится в разных городах России. В этом году выступления молодых музыкантов услышали в Сочи и Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мацуев, Денис Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. Досье
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
4
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
5
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
6
Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко
7
Делегация из Норвегии впервые прибывает в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама