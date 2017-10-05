Пиотровский: произведения культуры не стоит оценивать по принципу "хорошо-плохо"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Одним из самых актуальных вызовов для современной культуры является упрощенная оценка произведений искусства в обществе, считает директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Тема глобальных вызовов в сфере культуры станет одним из векторов дискуссии в рамках научно-образовательного направления на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который стартует в Сочи 15 октября.

"Говоря о глобальных и в тоже время философских вызовах, стоящих перед культурой сегодня, в первую очередь представляется "вопрос сложностей". Сейчас во всем мире актуальна тенденция воспринимать все по-простому, судить культуру по категориям "хорошо-плохо", - сказал Пиотровский ТАСС.

По его мнению, люди должны научиться понимать, что "все сложно, а разнообразие и различие - это красиво". Пиотровский считает, что необходимо учиться адекватно воспринимать сочетание фундаментальной и массовой коммерческой культуры.

"В культуре существует триада, формулирующая, что должно обеспечивать общество, в нее входит, во-первых, фундаментальная культура, которая при любых условиях остается в веках. Во-вторых, государственный заказ, предположим, на патриотизм или интернационализм. Власть платит деньги за творческий поиск, который осуществляет художник в интересах государства. Считаю, что сегодня нам необходим большой государственный заказ на толстые журналы, которые погибают", - сказал Пиотровский.

Руководитель Эрмитажа подчеркнул, что именно в массовой культуре начинается размытие критериев. "Хорошие авторы не должны стесняться работать на массового зрителя. При этом нужно не потакать вкусу публики, а наоборот - воспитывать его", - добавил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран. Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.